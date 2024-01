La Juventus lo ha mollato: avviata la trattativa per il passaggio al Milan

La formazione rossonera prova ad approfittarne per aggiudicarsi il giovane centrocampista

Il buon rendimento evidenziato nelle ultime settimane in campionato, ha riproiettato il Milan tra le contendenti al campionato. Attualmente, considerata la partita in meno che l’Inter dovrà recuperare contro l’Atalanta a fine febbraio, i punti di distacco rispetto alla Juventus al primo posto sono 7. Insomma, una distanza non proibitiva per la formazione allenata da Stefano Pioli.

Il Milan da qui in avanti dovrà dunque essere bravo ad approfittare di eventuali scivoloni in testa alla classifica, per ridurre ulteriormente lo svantaggio e rilanciare la propria candidatura al titolo. Una grande opportunità, ad esempio, potrebbe presentarsi il prossimo 4 febbraio in occasione del derby d’Italia a San Siro tra Inter e Juve. Uno scontro diretto per il primo posto che vedrà i rossoneri come spettatori interessati a fare il tifo, presumibilmente, per il pareggio.

Passando ora al mercato, invece, le ultime indiscrezioni vedono protagonista sempre lo stesso Milan. Anche in questo caso la dirigenza rossonera potrebbe trarre vantaggio da una situazione inattesa che coinvolge pure la Juventus. Il club bianconero avrebbe infatti mollato la presa nelle ultime settimane per un obiettivo cui era stata accostata. Stiamo parlando Javi Guerra, talentuoso centrocampista di proprietà del Valencia autore di una stagione sin qui clamorosa.

Calciomercato Milan, via ai dialoghi per Javi Guerra

Secondo il giornalista Ekrem Konur, il Milan si sarebbe inserito nella corsa al classe 2003. Calciatore molto apprezzato in patria, sul quale si è generata già parecchia concorrenza anche all’estero.

Dopo alcune indiscrezioni circolate in Spagna circa un interesse nei suoi confronti da parte della Juventus, il centrocampista del Valencia viene ora indicato come potenziale obiettivo dei rossoneri. Stando alle ultime, il Milan avrebbe già avviato i primi contatti per approfondire la situazione del calciatore. Per quanto riguarda le cifre che gravitano intorno a Javi Guerra, va ricordato che il Valencia parte da una base pari a 20 milioni di euro. Cifra destinata a lievitare in virtù di due fattori: la crescita costante evidenziata in campo in quest’ultimo anno e la scadenza nel giugno 2027 del suo contratto con il club.