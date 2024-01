Il ritorno di Igli Tare: “Ora sono pronto”

Igli Tare ha ricaricato le energie mentali dopo l’esperienza con la Lazio: “Ora sono pronto a tornare. Inzaghi top mondiale”

È stato uno dei migliori dirigenti della Serie A per molti anni e ora sta guardando lo sviluppo del campionato italiano dal salotto di casa, ricaricando le batterie in attesa di una nuova avventura. Igli Tare adesso ha voglia di tornare a fare la differenza.

L’ex direttore sportivo della Lazio ha rilasciato un’intervista sulle pagine della Gazzetta dello Sport, parlando anche della corsa scudetto: “L’Inter resta la squadra da battere, ma tutto si decide a marzo”. Anche perché la Juventus ha un grande vantaggio strategico: “Preparare una partita alla settimana fino ad aprile è un bel vantaggio, può provare ad allungare”. Igli Tare, poi, ha parlato anche del suo futuro: “Dopo quindici anni da dirigente della Lazio avevo bisogno di staccare e di ricaricare le batterie, ma ora sono pronto a valutare le proposte che mi arriveranno”.

Tare incorona Inzaghi: “È tra i top tecnici al mondo”

Igli Tare conosce molto bene Simone Inzaghi, lo ha visto sbocciare come allenatore e ora non è sorpreso dei risultati che sta ottenendo: “È uno dei tecnici top al mondo e sa gestire il doppio impegno settimanale. Ora gli manca lo scudetto per coronare la propria carriera”.

Riguardo a quella che è la qualità principale di Inzaghi, poi, rivela: “Mette i giocatori al posto giusto e li fa rendere al massimo”. Non una dote da poco, insomma. È un Tare che scalpita, che ha visto tanto calcio e che ha studiato, in vista di una nuova avventura. Adesso si è dichiarato pronto ad ascoltare delle proposte, così da poter tornare a lavorare in dirigenza. In Serie A ci sono diversi club che sono alla ricerca di un direttore sportivo, ma non si può escludere nemmeno un’avventura all’estero per l’ex dirigente biancoceleste.