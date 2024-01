Gravina sulla riforma: “Serie A fondamentale, serve atto di grande responsabilità” | VIDEO CM.IT

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina a margine dell’assembla in Lega Serie A sulla riforma dei campionati

“È una tappa di avvicinamento, è stato un bellissimo confronto con uno scambio di riflessioni fra tutte la parti in causa”. Ha esordito con queste parole Gabriele Gravina in occasione del suo intervento rilasciato al termine dell’Assemblea di Lega di quest’oggi.

Il numero uno della Federcalcio Italiana si è detto ottimista in merito alla possibile riforma dei campionati: “Vedo una Lega di Serie A particolarmente attenta e vogliosa di poter centrare nel miglior modo possibile un percorso legato a un progetto di evoluzione e di sviluppo del calcio italiano. E questo mi fa stare molto più tranquillo”.

Gravina ha poi proseguito spiegando: “Riconoscendo alla Lega di A quella leadership che comunque è dettata e declinata attraverso la sua capacità produttiva e non solo economico-finanziaria ma anche di progettualità, e sappiamo bene a cosa ci riferiamo, è chiaro che per noi il parere della Lega di Serie A risulta fondamentale. Ci saranno altri incontri, confronti e riflessioni, l’auspicio è quello di arrivare a un documento strategico condiviso il più possibile per permettere eventualmente di lanciare un messaggio innovativo sul piano della riforma”.

Queste le parole in chiusura del presidente della FIGC: “Il messaggio però più bello sarebbe quello di un atto di grande responsabilità che ci consente di evitare quella che io ho sempre definito una sconfitta, ovvero il celebrare un’assemblea straordinaria perché è la dimostrazione chiara di incapacità da parte dell’organismo politico nel saper affrontare i problemi. E quindi evidentemente, se tutto questo dovesse avvenire, sarebbe un grande successo del calcio italiano”.