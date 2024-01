DIRETTA Serie A, Cagliari-Torino | Segui la cronaca LIVE

Si apre la ventiduesima giornata del campionato di Serie A con l’anticipo del venerdì tra il Cagliari e il Torino

Dopo le gare della scorsa settimana, e gli impegni delle squadre impegnate nella final four valida per la conquista della Supercoppa Italiana, si apre la ventiduesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Cagliari e il Torino.

I padroni di casa, guidati in panchina da Claudio Ranieri, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta, patita in rimonta, sul campo del Frosinone di Eusebio Di Francesco. La situazione in classifica non è delle migliori, il terzultimo posto, attualmente occupato dal Verona di Marco Baroni, è distante un solo punto e i sardi vorranno sicuramente onorare la memoria di Gigi Riva, scomparso in settimana, portando a casa un risultato positivo. Di contro, i granata dell’allenatore Ivan Juric sono reduci dal pareggio esterno ottenuto contro il Genoa di Alberto Gilardino, mentre nel turno precedente hanno riposato, visto l’impegno della Lazio nella Supercoppa Italiana. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Unipol Domus’ di Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-TORINO

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Wieteska, Azzi; Makoumbou, Prati, Sulemana; Nandez, Viola; Pavoletti. All. Ranieri

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 52 punti; Inter* 51; Milan 45; Fiorentina* 34; Atalanta* e Lazio* 33; Bologna* e Roma 32; Napoli* 31; Torino* 28; Genoa e Monza 25; Frosinone 22; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese e Cagliari 18; Verona 17; Empoli 16; Salernitana 12

*una partita in meno