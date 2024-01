Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: 22esima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della 22esima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Si torna in campo con il campionato italiano di Serie A con la giornata numero 22 del calendario. La Juventus, per la fuga, ospita l’Empoli, mentre l’Inter, con una gara in meno, sar√† ricevuta dalla Fiorentina in una gara di altissima classifica. Il Milan, a San Siro, se la giocher√† contro il Bologna, ma occhio alla sfida vice-campioni contro campioni dello scorso anno: all’Olimpico c’√® Lazio-Napoli!

SERIE A, PROBABILI FORMAZIONI E CONSIGLI FANTACALCIO

Cagliari-Torino venerdì ore 20.45

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Prati, Makoumbou, Sulemana; Nandez, Viola; Petagna.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

TOP: Petagna in casa fa male. Ok Sanabria

FLOP: Goldaniga è un grosso rischio

RISCHIATUTTO: Attenzione a Viola

Atalanta-Udinese sabato ore 15

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk; De Ketelaere, Scamacca.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

TOP: Scamacca e Lucca, i giganti del gol

FLOP: Ferreira ha il cartellino facile

RISCHIATUTTO: Puntate su Miranchuk e Thauvin

Juventus-Empoli sabato ore 18

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Marin, Grassi, ŇĽurkowski, Gyasi; Cerri, Cambiaghi.

TOP: Bremer garanzia. Gyasi sa far male alla Juventus

FLOP: Luperto rischia grosso

RISCHIATUTTO: Miretti a caccia di nuovi bonus

Milan-Bologna sabato ore 20.45

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

TOP: Giroud oui! Ferguson che giocatore!

FLOP: Calabria può avere problemi

RISCHIATUTTO: Zirkzee si vuole mettere in mostra

Genoa-Lecce domenica ore 12.30

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Spence, Thorsby, Strootman, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Piccoli, Sansone.

TOP: Gudmundsson è ormai un top. Ok Kaba

FLOP: Diciamo no a Baschirotto

RISCHIATUTTO: Almqvist si può rischiare

MONZA-SASSUOLO domenica ore 15:00

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, V. Carboni; Mota.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Ruan, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

TOP:  Henrique non sbaglia queste partite! Ci piace anche Colpani

FLOP: Non fidatevi di Ruan

RISCHIATUTTO: sorpresa Carboni!

VERONA-FROSINONE domenica ore 15:00

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Suslov; Mboula, Henry, Lazovic.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Harroui.

TOP: Soulé ha fame di gol! Barrenechea e Folorunsho bonus a centrocampo

FLOP: teniamo fuori Cabal

RISCHIATUTTO: Brescianini non molla mai

LAZIO-NAPOLI domenica ore 18:00

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Lindstrom.

TOP:  Castellanos sfida Raspadori. Ok Luis Alberto e Di Lorenzo

FLOP:  Gila a rischio malus

RISCHIATUTTO: finalmente Lindstrom

FIORENTINA-INTER domenica ore 20:45

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

TOP: Lautaro mai in discussione! Sì a Pavard e Quarta

FLOP:  Duncan non porta bonus

RISCHIATUTTO: Bonaventura sente aria di derby

SALERNITANA-ROMA lunedì ore 20:45

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Lovato, Gyomber, Bradaric; Martegani, Maggiore, Basic; Tchaouna, Candreva; Simy.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Zalewski; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

TOP: Il modulo esalta El Shaarawy! Non si toccano Lukaku e Candreva

FLOP:  Karsdorp ci convince poco

RISCHIATUTTO: attenzione a Martegani