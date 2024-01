Ritorno Bernardeschi, c’è l’annuncio ufficiale del Presidente

Continua a tenere banco il possibile ritorno in Serie A di Federico Bernardeschi. Annuncio del presidente sul futuro dell’ex Juventus

Quello di Federico Bernardeschi rimane uno dei nomi caldi come possibili occasioni last minute per le big di Serie A in vista dell’ultima settimana di calciomercato invernale. L’ex Juve ha già ribadito a più riprese la sua volontà di tornare in Italia.

Nelle ultime ore si è tornato a parlare anche dell’ipotesi Lazio. Il calciatore, attualmente in MLS al Toronto, è stato già allenato da Sarri in bianconero e rappresenterebbe un importante jolly per la squadra biancoceleste ancora in corsa su tre fronti. Dal Presidente Lotito, però, arriva una secca smentita.

“Bernardeschi? Non so nulla, chiedete al direttore sportivo Fabiani, ma non c’è nulla tanto, glielo dico io”, ha annunciato il patron della Lazio a ‘Tag24’. “E poi, non è che posso stare dietro tutti i giorni a queste cose e ai vari problemi, adesso chiamerò anche io il direttore sportivo e chiederò, ma già le dico che non c’è nulla – conclude Lotito – Ma poi, scusi, chi l’ha detta questa cosa? Non so nulla e non c’è nulla…”. Dopo Juve e Roma, dunque, si allontana anche la pista Lazio per l’esterno ex Fiorentina.