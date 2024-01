Offerta e addio Juventus: il Manchester United ha scelto lui

La Juventus rischia di perdere il titolare di Allegri: il Manchester United è pronto a rompere gli indugi e presentare l’offerta

Nessuno è incedibile il refrain che si sente ormai con continuità a qualsiasi altitudine di classifica. Che sia una squadra che lotta per non retrocedere o un club che è in piena corsa per lo scudetto, il ritornello non cambia: davanti alla giusta offerta tutti possono partire.

Funziona così anche alla Juventus che ha intenzione di rinforzare la propria rosa, senza però sbarrare la strada ad eventuali partenze eccellenti. Può accadere, ad esempio, per Vlahovic e Chiesa, già indicati come partenti nell’estate del 2023 e che in quella del 2024 potrebbero comunque essere tra i calciatori in dubbio.

Ma può accadere ad uno qualsiasi dei titolari della squadra di Allegri, perché con la giusta offerta la riflessione è obbligatoria. Ed allora per la Juve c’è da non sottovalutare un interesse del Manchester United per uno dei giocatori più rappresentativi della rosa attuale.

Calciomercato Juventus, il Manchester United vuole il bianconero

Lo riferisce ‘Sky Sports UK’ parlando della possibilità che da Manchester, sponda United, parta la prossima estate un’offerta importante per Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è un dei punti fermi della Juventus, ma i Red Devils hanno bisogno proprio di calciatori di spessore per rilanciarsi il prossimo anno.

Così, stando alla fonte, è possibile che in estate arrivi una offerta della società inglese per l’ex Torino. Bremer è da tempo uno dei nomi corteggiati dallo United che, a fine stagione, potrebbe decidere di rompere gli indugi e farsi avanti. La Juve, ovviamente, non è intenzionata a privarsi del brasiliano, ma un’offerta importante potrebbe rappresentare una tentazione con cui fare i conti.