Mourinho riparte subito: il primo colpo è Dybala

Dall’Arabia Saudita al Napoli, le ultime di calciomercato sul tecnico portoghese coinvolgono appieno la Roma

Mourinho è pronto a ripartire, anche subito. Dopo l’esonero dalla Roma, per il portoghese si è immediatamente riaperta la pista Arabia. Ad oggi la Saudi League è la destinazione più probabile, rispetto a quella rappresentata dal Napoli al quale sarebbe stato offerto dal suo agente Jorge Mendes.

A proposito di Arabia, in pole ci sarebbe l’Al Shabab dove lavora un dirigente italiano, Domenico Teti, in qualità di direttore sportivo. Vediamo quali saranno gli sviluppi, nel frattempo sono già salite alla ribalta diverse indiscrezioni su quelli che potrebbero essere gli acquisti della squadra saudita con il portoghese in panchina. Una di queste è clamorosa, anche se al momento è più che altro una ‘suggestione’ di calciomercato.

Stando a ‘Tribal Football’, Paulo Dybala potrebbe ‘seguire’ Mourinho nella sua esperienza in Arabia Saudita. L’argentino è un pallino del 60enne di Setubal – fu lui a volerlo a tutti i costi in giallorosso – e ha una clausola per l’estero accessibilissima per gli arabi visto che ammonta ad appena 12 milioni di euro.

Roma, Dybala e la ‘tentazione’ Arabia con Mourinho

Autore di 6 gol e 6 assist nella stagione in corso, Dybala ha un contratto con la Roma in scadenza a giugno 2025. Al momento non è in discussione il rinnovo, anche perché i Friedkin devono ancora scegliere il successore di Pinto.

Una proposta di ingaggio importante potrebbe davvero convincere Dybala a traslocare nella Saudi League, a maggior ragione se dovesse arrivare dal club del suo mentore Mourinho. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, per l’ex allenatore della Roma potrebbero muoversi anche altri club arabi nonché qualcuno europeo di grande livello. Senza escludere proprio il Napoli, considerato che al lusitano non dispiacerebbe rimanere in Italia.