L’agente di Lautaro spaventa l’Inter e i tifosi: “O rinnova o va al Real Madrid”

Le parole di ieri di Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, hanno fatto riflettere i tifosi dell’Inter sul futuro del loro beniamino e capitano: andiamo a vedere un po’ di reazioni social legate al destino dell’attaccante argentino della Beneamata

L’Inter di Simone Inzaghi, domenica sera, sfiderà la Fiorentina al Franchi in una gara complicatissima dove la squadra di Simone Inzaghi dovrà fare a meno di due pedine fondamentali: Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Il primo, squalificato per somma di ammonizioni nella sfida contro il Monza, mentre il secondo in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

I due, insieme a Mkhitaryan, rappresentano lo scheletro del centrocampo della squadra nerazzurra che potrà però contare su altri baluardi, uno su tutti Lautaro Martinez. Il bomber argentino, decisivo proprio contro gli azzurri con un gol allo scadere, è ormai un beniamino del popolo nerazzurro del quale è anche capitano, ma nelle ultime ore le parole del suo agente Camano ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ hanno fatto un po’ preoccupare tutti. Il procuratore, fra gli altri anche di Hakimi, ha infatti affermato: “Trovare un accordo non è facile ci sono tanti aspetti di cui discutere, oggi non c’è ancora un accordo reale, così stiamo tranquilli e parliamo con l’Inter con costanza, ora l’importante è la squadra, il momento, e lui è felice”.

L’agente di Lautaro mette in guardia? La reazione dei tifosi

Su X, meglio conosciuto come Twitter, i tifosi si sono espressi sulla questione Lautaro Martinez nei modi più svariati. A partire da chi, estremizzando, ha tagliato corto affermando: “Lautaro o rinnova per 4 anni all’Inter o firma per il Real Madrid. Altre soluzioni sono pura fantasia. Segnare“.

C’è però anche chi è più razionale e fa i conti con l’attuale situazione contrattuale del capitano dell’Inter, ma soprattutto analizza i toni dell’agente del Toro cercando di riportare tutti nei ranghi: “Come sempre si guarda il lato negativo perché per creare polemica è sempre la tattica migliore, Camano dice che il rinnovo non è ancora definito, c’è qualche problemino da limare, ma dice SOPRATTUTTO che Lautaro sta bene all’Inter ed è contento. Non cascateci“.

ANDIAMO A VEDERE I TWEET

Lautaro o rinnova per 4 anni all’Inter o firma per il Real Madrid.

Altre soluzioni sono pura fantasia.

Segnare. pic.twitter.com/PF3P5NdmsJ — Nessuno (@fran_palu) January 25, 2024

Parte il dilanio.#Lautaro, 2 anni e 5 mesi di contratto restanti, ma non si trova l’accordo .

Dueanniecinquemesi.

Non 2 mesi e 5 giorni.

Restiamo umili e sereni.#Inter #FCIM — Gabriele Borzillo (@GBorzillo) January 25, 2024

come sempre si guarda il lato negativo perché per creare polemica è sempre la tattica migliore, Camano dice che il rinnovo non è ancora definito, c'è qualche problemino da limare, ma dice SOPRATTUTTO che Lautaro sta bene all'Inter ed è contento. Non cascateci. — Romelu Lubamba (@MatteDj23) January 25, 2024