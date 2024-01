La decisione più difficile in carriera: può andare all’Inter

Dopo una vita intera passata nelle file delle ‘Merengues’, l’esperto calciatore potrebbe traslocare in Serie A firmando con il club nerazzurro

I prossimi cinque mesi potrebbero essere anche gli ultimi al Real Madrid, ovvero nel club in cui gioca praticamente da sempre. Fin qui la bellezza di 453 partite, contando anche quelle con il Castiglia.

È un simbolo del Madrid, e del ‘madridismo’ José Ignacio Fernández Iglesias. A tutti noto semplicemente come Nacho, 34 anni compiuti sei giorni fa e da una vita calcistica tra le file delle ‘Merengues’. Terzino e difensore centrale, lo spagnolo è un simbolo anche di serietà e massima professionalità.

Nacho vorrebbe chiudere la carriera al Real, ma ‘El Nacional’ parla di un suo possibile addio a giugno, quando terminerà il contratto, per volere di Perez e forse di Ancelotti entrambi desiderosi di aggiungere in rosa un difensore più giovane e di maggior prospettiva. Nella lista ci sarebbe anche il ‘nostro’ Scalvini, fresco di rinnovo con l’Atalanta.

Capitano spesso fuori dall’undici titolare. in tutto sono 23 le presenze collezionate quest’anno, Nacho potrebbe quindi essere ‘costretto’ a chiudere altrove la sua carriera. Un anno fa nel mirino dell’Inter e proprio ai nerazzurri la fonte ispanica lo accosta in queste ore, anche se al momento non risulta essere nei piani del club di Zhang. Lo scenario può comunque cambiare nei prossimi mesi, con il Real che magari potrebbe aprire a un altro rinnovo annuale visto il forte legame con il calciatore.