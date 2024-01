Intreccio e super colpo: Dembele manda via Chiesa dalla Juve

Si incendia il mercato intorno a Federico Chiesa: l’intreccio internazionale lo porta via dalla Juventus, ecco come

Ancora ai box. Federico Chiesa potrebbe saltare anche la sfida contro l’Empoli e proverà ad esserci per il big match contro l’Inter. Intanto però a tenere banco è anche la questione relativa al suo futuro, con il contratto in scadenza nel 2025 che impone alla Juventus delle riflessioni importanti.

Con l’esplosione di Yildiz, l’ipotesi di una cessione davanti ad un’offerta importante è diventata sempre più concreta, soprattutto se non si riuscisse a trovare un’intesa sul rinnovo di contratto. Proprio da questo punto di vista arriva una indiscrezione che potrebbe spingere l’attaccante italiano lontano da Torino e dalla Serie A.

A lanciarla è ‘todofichajes.com’, che parla del futuro di Ousmane Dembele: l’attaccante francese è nel mirino nuovamente del Manchester United e il Paris Saint-Germain potrebbe dare il via libera alla sua cessione davanti ad una proposta di almeno cinquanta milioni di euro.

Intreccio con Dembele: Chiesa via dalla Juventus

Una volta ceduto il francese, e viste anche le voci che si rincorrono sull’addio di Mbappe, il Paris Saint-Germain dovrebbe ricostruire il suo attacco e per farlo potrebbe bussare proprio alla porta della Juventus per Chiesa.

Parigini, ma non solo. Il nome dell’esterno bianconero potrebbe diventare buono anche per lo stesso Manchester United nel caso i cui l’assalto a Dembele non dovesse andare a buon fine. Insomma, per il 26enne nato a Genova le strade che portano lontano dall’Italia sono diverse e tutte possono essere percorse davanti alle giuste condizioni. Servirà l’offerta giusta però – intorno ai sessanta milioni almeno – per convincere la Juventus a dire sì alla cessione.