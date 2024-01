Dalla Lazio al Milan: bomber in saldo

La formazione di Stefano Pioli non ha ancora rinunciato all’idea di aggiungere un attaccante alla propria rosa

Ad una settimana dalla chiusura del calciomercato, il Milan potrebbe ancora mettere a segno un colpo importante. Sono due in particolare i reparti che il club rossonero vorrebbe ancora rinforzare: difesa e attacco. Indietro sono stati due gli arrivi di questo gennaio legati al ritorno dal prestito di Matteo Gabbia e all’acquisto a titolo definitivo dal Verona di Filippo Terracciano.

Nonostante la necessità di Pioli di allungare ulteriormente il reparto arretrato a fronte dei numerosi infortuni avuti negli ultimi mesi, qualcosa potrebbe comunque muoversi in avanti. Attualmente, oltre al titolarissimo Giroud, il tecnico ritrova in Luka Jovic l’unica vera alternativa come prima punta. L’attaccante serbo è cresciuto a vista d’occhio nelle ultime settimane, come dimostrato dai gol pesanti messi a segno con la maglia rossonera.

Entrambi i centravanti, però, andranno in scadenza di contratto a fine stagione e solamente uno dei due – con ogni probabilità – verrà riconfermato per il prossimo anno. Nel frattempo, come dicevamo, non sono comunque escluse mosse in entrata da parte del Milan già per questo gennaio. Uno degli ultimi nomi accostati alla squadra di Pioli, ad esempio, riguarda Rafa Silva, forte attaccante di proprietà del Benfica in scadenza di contratto tra pochi mesi.

Calciomercato Milan, sfida alla Lazio per Rafa Silva

Nei giorni scorsi il profilo dell’attaccante portoghese era già stato avvicinato al campionato italiano, in particolare alla Lazio di Maurizio Sarri.

Secondo il giornalista Ekrem Konur, entrambi i club sarebbero interessati all’attaccante. Reduce da 11 gol e 11 assist messi a segno in 31 presenze stagionali con il Benfica, il ragazzo potrebbe dire addio dopo 8 anni trascorsi a Lisbona. Un centravanti di esperienza e dal profilo internazionale, perfetto sia per l’idea di gioco del Milan che per lo spessore tecnico ricercato in avanti. A sei mesi dalla scadenza del suo contratto, bisognerà capire soprattutto quale sarà la richiesta dei portoghesi per lasciar partire Rafa Silva a stagione in corso, ovviamente con la formula del trasferimento a titolo definitivo.