Colpo di scena Lukaku: l’annuncio spiazza tutti

Un gol di Lukaku ha regalato il successo alla Roma in amichevole contro l’Al Shabab. Proprio il richiamo dell’Arabia Saudita sembra far gola all’attaccante belga¬†

La ‘nuova’ Roma di Daniele De Rossi inizia a prendere forma, e dopo la vittoria casalinga contro il Verona ha ultimato un test amichevole contro l’Al Shabab, societ√† del campionato saudita.

Una gara terminata con il punteggio di 2-1 e decisa dalle reti del giovane Joao Costa e soprattutto di Romelu Lukaku, che continua a timbrare il cartellino anche sotto la nuova gestione, candidandosi ancora a giocatore cardine anche per il gioco offensivo di De Rossi. Il centravanti belga ha messo a referto finora 15 reti in 26 presenze stagionali con la Roma, considerando tutte e tre le competizioni ufficiali giocate.

Un bottino importante per Big Rom, che si conferma come uno dei migliori bomber d’esperienza d’Europa. I numeri sono dalla sua parte, ma servir√† anche un cambio di passo complessivo della squadra per strappare una qualificazione alla prossima Champions League. Intanto gi√† si susseguono le voci sul futuro di Lukaku, che √® stato autentico uomo mercato gi√† la scorsa estate quando dopo l’addio controverso all’Inter, dopo un accostamento forte alla Juventus, alla fine fin√¨ alla Roma. Le ultime dichiarazioni alimentano nuovi rumors possibili sull’Arabia Saudita.

Lukaku ‘chiama’ l’Arabia: “Tra due anni uno dei campionati migliori al mondo”

Lukaku ha lasciato il segno a suo modo contro l’Al-Shabab, e dopo la vittoria della sua Roma non ha perso occasione per elogiare proprio la crescita dell’intero movimento saudita.

Un calcio in espansione quello arabo, che potrebbe fare gola anche a Lukaku: “Nei prossimi due anni vedo la Saudi Pro League diventare una delle migliori al mondo, se non la migliore. I club fanno molti sforzi per portare qui i top player”.

Ed ancora il centravanti belga ha concluso dicendo: “Potrebbe essere la migliore competizione del mondo‚ÄĚ. Una crescita costante quindi quella prospettata dall’ex attaccante dell’Inter, che con le sue parole d’apprezzamento non pu√≤ che spaventare i tifosi della Roma per il futuro.