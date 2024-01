Allegri lascia la Juventus: l’annuncio cambia i piani bianconeri

Allegri via dalla Juventus: potrebbe essere questa la decisione dell’allenatore bianconero a fine stagione, l’annuncio è eloquente

Un campionato da conquistare: la Juventus si trova al vertice della Serie A e ha tutta l’intenzione di restarci fino a maggio.

I bianconeri sono attesi ora da un passaggio cruciale, con lo scontro diretto in casa dell’Inter in programma il 4 febbraio. A parlarne, intervenuto al canale twitch di TvPlay, è l’ex juventino Fabrizio Ravanelli: “Inter-Juve vale tre punti come nelle altre partite, ma per l’autostima pesa molto di più. Mi aspetto una partita a scacchi, decisa da un singolo. Non vedo una partita scoppiettante – afferma ‘Penna bianca’-, entrambe avranno paura di perdere”.

Intanto però la Juventus sta riuscendo a tenere il passo dell’Inter, cosa che in pochi pronosticavano ad inizio stagione: “Nello spogliatoio si respira un clima di fiducia e di ottimismo. Migliorano ad ogni partita e sarà così fino alla fine. Il tecnico bravo riesce a far emergere le doti dei calciatori, ma la dote più importante di un allenatore è la fortuna”.

Bravo lo è, palmares alla mano, anche Allegri e proprio sul tecnico livornese si sofferma Ravanelli, anticipando anche quel che potrà essere il suo futuro.

Juventus, Allegri via: “Dopo le difficoltà, credo possa andarsene”

L’ex attaccante della Juventus da questo punto di vista è abbastanza chiaro nel suo intervento a Tv Play.

Da una parte la Juventus con la “volontà di allungare il contratto ad Allegri che ha saputo fare qualcosa di eccezionale” come valorizzare i giovani e riuscire a sopportare molte pressioni. Dall’altro la scelta del tecnico: “Al di là del rapporto eccellente con Giuntoli – afferma Ravanelli – bisogna sapere se Allegri vuole restare alla Juve anche la prossima stagione. Se dovesse conquistare lo scudetto con una squadra nettamente inferiore all’Inter, non so che scelta farebbe. Dopo le difficoltà degli ultimi due anni, credo possa andarsene. Se fossi la Juve farei di tutto per tenerlo, ma non sono sicuro che lui abbia voglia di continuare in bianconero”.