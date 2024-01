Roma, nessun caso Dybala: la verità sulla penale

Roma, le ultime notizie su Dybala: nessuna penale legata all’attaccante giallorosso

E’ iniziata bene l’avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, con il successo in campionato contro il Verona. Giallorossi che ora dovranno provare a dare seguito a quella vittoria con il match contro la Salernitana, lunedì sera, per provare a scattare nuovamente verso la zona Champions League. Nel frattempo, la compagine capitolina oggi disputerà una amichevole in Arabia contro l’Al Shabab.

Non saranno della sfida i vari Dybala, Mancini, Spinazzola, Renato Sanches e Hujisen. Per quanto riguarda l’argentino, nessun problema fisico, è rimasto a Trigoria a ricaricare le batterie. A questo proposito, per quanto concerne l’assenza della ‘Joya’ nell’amichevole odierna, non c’è nessuna penale prevista e lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda gli altri giocatori assenti. Dybala lavorerà per mettersi al meglio della condizione in vista dei prossimi impegni, cruciali per la stagione della Roma.