Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina all’uomo del momento in casa Inter, al trascinatore del club vincitore della Supercoppa: “IL DISCORSO DEL RE”; Lautaro: “Ora lo scudetto”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Sinner, Nole rieccomi”; “Sempre azzurro”; “Le telefonate tra Ale e Yildiz”; “Razzismo, vertice da Piantedosi, Udinese-Monza sarà a porte chiuse”; “Osi va via, a giugno al Chelsea? Preso Dendoncker e arriva pure Perez”; “Gigi, darai forza a chi ti ha amato”.

Il Corriere dello Sport apre con la questione arbitrale, che continua a tenere banco nel dibattito pubblico: “BASTA COSI'”; “Arbitri nella bufera, Aia divisa, FIGC irritata”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Riva, l’Italia piange il suo eroe ‘unico’”; “Caso Maignan, stadio chiuso all’Udinese”; “Dendoncker è la sorpresa del Napoli”; “A tutto Sinner, nuovo derby cn Djokovic”.

L’edizione odierna di Tuttosport è dedicata a Rombo di Tuono: “RIVA E FABER, IO E I MIEI EROI”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Pogba scrive ai compagni: bravi, vincete anche per me”; “Sinner-Nole dell’altro mondo”; “Difesa Toro, nel menu c’è Pirola”; “Napoli: ecco Dendoncker, ma Osimhen…”; “Udinese porte chiuse, sanzione sbagliata”.

In Francia L’Equipe apre con le parole di Jorge Sampaoli: “AVEC L’OM JE VOULAIS VISER PLUS HAUT”. In Spagna, invece, Sport mette in copertina la sfida tra Athletic Bilbao e Barcellona: “HOY NO HAY AMIGOS”.