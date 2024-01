Penalizzazione inevitabile: classifica ribaltata

Arrivano novità importanti che potrebbero stravolgere completamente la classifica: la penalizzazione ormai è inevitabile

Niente vie di scampo, nessuna clemenza: le penalizzazione appare essere inevitabile. C’è aria di scossone in classifica in Premier League e le ultime notizie che arrivano non lasciano presagire niente di buono per il Nottingham Forest, uno dei due club finiti sotto accusa per aver violato le norme del Fair Play Finanziario.

Norme che consentono di avere un passivo di 105 milioni di sterline in un triennio, cifra che però si abbassa ulteriormente per i club che arrivano dalla Championship. È questo proprio il caso del Nottingham che avrebbe dovuto limitarsi ad un passivo di 68 milioni di sterline negli ultimi tre anni. Un limite che, stando a quanto affermato dallo stesso club, è stato superato ed allora la stangata sembra essere inevitabile.

Lo spiega anche l’esperto di finanza Kieran Maguire a ‘Football Insider’, raccontando il motivo per il quale considera praticamente certa la penalizzazione in classifica.

Premier League, penalizzazione per il Nottingham: una sola via d’uscita

In particolare Maguire racconta il motivo per il quale le multe non sono una sanzione adatta da infliggere a chi ha infranto il FFP: le ammende sarebbero considerati dei costi dai patron delle 20 società di Premier e finirebbero per non disincentivare le spese folli.

Nel caso del Nottingham, poi, lo stesso club ha ammesso di aver superato i limiti e spera di riuscire a mitigare i danni retrodatando l’incasso effettuato con la cessione di Brennan Johnson al Tottenham. I 55 milioni incassati quest’estate saranno portato come testimonianza della buona fede del club: i dirigenti del Forest sperano che questo sia sufficiente per avere clemenza dalla commissione

Non dovesse andare così, non ci sarebbe altra strada che la penalizzazione secondo Maguire che porta per rafforza il proprio ragionamento anche le parole di Richard Masters, amministratore delegato della Premier League che considera le multe non sufficienti per penalizzare i club. Dovesse arrivare la penalizzazione, il Nottingham Forest potrebbe precipitare in classifica: attualmente la formazione occupa il sedicesimo posto, a solo quattro punti dalla zona retrocessione.