Non solo Milinkovic-Savic: la Juve ha un altro obiettivo in Arabia Saudita

L’Arabia Saudita potrebbe rivelarsi terra d’occasioni per la Juventus, che per l’estate non valuta solo Milinkovic-Savic: lo scenario

La Juventus è divisa su due fronti, tra presente e futuro. Il presente dice corsa scudetto, per cui le attenzioni della squadra e dell’allenatore sono tutte focalizzate sugli impegni settimanali per inanellare tutte quelle vittorie che portano al tricolore. Il futuro dice mercato, con la dirigenza bianconera che sta programmando con ampio margine di tempo le mosse estive e sta valutando i possibili rinforzi in vista della prossima stagione. In questo scenario l’Arabia Saudita, che l’estate scorsa era un intralcio, potrebbe rivelarsi una terra di occasioni.

Tra gli scontenti del calcio e del mondo saudita in cui si sono catapultati c’è Sergej Milinkovic-Savic, vecchio pallino della Juventus e possibile grande rinforzo per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Risolvere una volta per tutte la questione centrocampo è la priorità di Cristiano Giuntoli, che in estate potrebbe architettare più di un acquisto per restaurare la mediana bianconera. Tra le occasioni in Arabia Saudita, poi, non ci sarebbe solamente Milinkovic-Savic.

Tra gli scontenti dell’Arabia c’è anche Kessie: la Juve monitora l’ex Milan

Molti calciatori che hanno scelto l’Arabia Saudita in estate, ora stanno rilasciando dichiarazioni in discontinuità con quanto fatto pochi mesi fa e lanciano messaggi ai club europei: c’è voglia di tornare nel calcio che conta e lasciare il calcio che conta i soldi. Tra questa banda di scontenti c’è anche Franck Kessie.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus starebbe monitorando anche la situazione dell’ivoriano per la prossima estate. L’ex Milan, dopo l’esperienza col Barcellona, ha accettato la proposta dell’Al Ahli che lo ha ricoperto d’oro. A 6 mesi di distanza la soddisfazione di Kessie è riconducibile solamente all’aspetto economico, mentre a livello sportivo e a livello umano le mancanze iniziano ad essere troppe: il centrocampista africano sarebbe disposto ad un sacrificio pur di tornare a giocare in Europa. La Juventus osserva e nei prossimi mesi cercherà di comprendere se ci sono i margini per mettere in piedi l’operazione, considerando che Kessie rappresenta il prototipo di centrocampista ideale per Massimiliano Allegri. Il regalo per l’ottima stagione che sta disputando la compagine guidata dal tecnico livornese potrebbe essere il ritorno in Serie A di Franck Kessie.