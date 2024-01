Kessie come Milinkovic: stufo dell’Arabia torna in Serie A | Scelto il nuovo club

I due club l’uno di fronte l’altro sulla decisione che riguarda il futuro del centrocampista

Galvanizzato dalle quattro vittorie di fila trovate in campionato, il Milan si è improvvisamente rilanciato nel duello scudetto con Inter e Juventus. I punti di distanza rispetto alle due rivali rimangono ancora fin troppo ampi, complice il ritmo forsennato tenuto in cima alla classifica sino a questo momento. La squadra di Stefano Pioli ha comunque dimostrato di saper tenere duro ed essere pronta a rientrare in corsa da un momento all’altro.

Certo è che sino a questo momento il mercato non ha fornito alla squadra rossonera gli elementi che il tecnico si sarebbe probabilmente aspettato. A parte il ritorno dal prestito di Matteo Gabbia e l’investimento fatto per il giovane Filippo Terracciano, la dirigenza milanista non ha regalato altri sussulti, come invece avrebbe sperato Pioli dopo le numerose defezioni avute in tutti i reparti nella prima metà di stagione.

Discorso analogo per la Juventus che in questo gennaio ha accolto il solo Tiago Djalò, soffiato all’Inter con un’operazione a titolo definitivo. I bianconeri potrebbero aver chiuso con il portoghese le proprie entrate, nonostante non sia ancora da escludere da qui alla fine della sessione invernale un ultimo guizzo specialmente a centrocampo. Dall’Arabia Saudita, ad esempio, uno dei tanti scontenti che starebbe spingendo per tornare in Europa è una vecchia conoscenza del campionato italiano: Franck Kessie.

Calciomercato Juve e Milan, la decisione sul ritorno di Kessie

Per quanto riguarda il centrocampista ivoriano di proprietà dell’Al-Ahli, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, vi è la voglia di mettersi alle spalle un ultimo biennio non proprio felicissimo.

Una volta lasciato il Milan, infatti, Kessie ha trovato non poche difficoltà ad ambientarsi in un contesto totalmente diverso come quello del Barcellona. La fuga della scorsa estate in Arabia, poi, non si è rivelata all’altezza delle aspettative dell’ex rossonero e non solo. Per questa ragione nel sondaggio lanciato questa mattina sui canali social di Calciomercato.it, è stato chiesto agli utenti di scegliere la squadra che dovrebbe cogliere l’occasione e far tornare il centrocampista in Italia. Un esito abbastanza divisivo, considerata la vittoria della Juventus con il 40,6% su Twitter a cui ha risposto quella del Milan su Telegram con il 39%.