Follia in Bundesliga, l’allenatore perde la testa: attaccante colpito in volto

Quanto successo in Bundesliga sta facendo letteralmente il giro del web. Il tecnico è andato su tutte le furie: il provvedimento non è tardato ad arrivare

Tra i campionati più incerti degli ultimi anni, la Bundesliga fino a questo momento sta avendo un padrone a sorpresa: il Bayer Leverkusen delle meraviglie di Xabi Alonso. Sia pur con qualche difficoltà, però, il Bayern Monaco sta provando a tenere il ritmo. I tre punti conquistati dalla compagine di Tuchel grazie al successo ottenuto contro l‘Union Berlino, però, hanno fatto rumore anche per un altro motivo.

Al minuto 74 della sfida tra Bayern Monaco ed Union Berlino, infatti, il tecnico della compagine ospite – Nenad Bjelica – ha letteralmente perso la testa. Mentre Leroy Sané si accingeva a rimettere in gioco il pallone con una rimessa laterale, infatti, Bjelica si è avventato contro l’attaccante del Bayern, colpendolo per ben due volte al volto a distanza di qualche secondo. Placato dall’intervento fulmineo dei giocatori che stazionavano in prossimità della linea laterale, Bjelica è stato immediatamente espulso dal direttore di gara.

Difficile spiegare quale sia stata la miccia che abbia fatto esplodere la furia dell’allenatore dell’Union Berlino che ora rischia una lunga stangata. Il tutto si inserisce nel complesso di una stagione assolutamente negativa per Gosens e compagni. Sconfitto anche a Monaco di Baviera, l’Union Berlino si trova attualmente al quindicesimo posto in classifica. Forte soltanto di tre punti di vantaggio dalla terzultima, la squadra della Capitale è chiamata ad un pronto riscatto. Almeno nella prossima uscita di campionato, però, dovrà fare a meno della sua guida tecnica. Staremo a vedere quale sarà, in tal senso, il provvedimento del giudice sportivo.