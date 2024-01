“Campionato falsato”: gli arbitri finiscono sotto accusa

Continua il periodo decisamente negativo degli arbitri finiti sotto accusa dopo quanto successo nell’ultimo turno di campionato

L’ultima giornata di Liga ha visto il successo delle prime quattro squadre della classifica con il Girona che continua la sua straordinaria marcia verso quella che sarebbe una vera e propria impresa calcistica. I ragazzi di Michel avrebbero potuto allungare sulle Merengues che, contro l’Almeria, hanno faticato più del previsto. Il primo tempo del Bernabeu si era chiuso sul due a zero per gli ospiti tra lo stupore generale visto le difficoltà di una squadra in piena lotta per non retrocedere.

Nella ripresa il Real ha rimontato ottenendo una vittoria fondamentale: successo condito da non poche polemiche per via delle decisioni arbitrali prese da Maeso. Sugli episodi del Bernabeu si è espresso anche Laporta: il presidente del Barcellona, infatti, ha deciso di alzare la voce e sottolineare tutto il suo dissenso per quanto visto nel match contro l’Almeria. Il numero uno blaugrana si è rivolto direttamente a Pedro Rocha, presidente della Reale Federcalcio spagnola.

Laporta ha rilasciato un’intervista al ‘Mundo Deportivo’ ha voluto sottolineare lo stato d’animo dei suoi ragazzi dopo il successo in casa del Betis, partita disputata dopo quella del Real Madrid: “Al termine del match giocato al Benito Villamarin, dove abbiamo fatto una buona partita, ho visto i giocatori preoccupati per quello che E’ successo al Bernabéu. Così la competizione è falsata”

Real Madrid sotto accusa: “Punti grazie a decisioni arbitrali”

Il presidente del Barcellona non ha voluto risparmiare il Real Madrid, eterno rivale dei Bluagrana nella conquista della Liga. “Abbiamo analizzato la questione e sono diversi i punti ottenuti grazie alle decisioni arbitrali”. Una dichiarazione forte da parte di Laporta che ovviamente si è voluto concentrare su quanto visto nel match tra le Merengues e l’Almeria.

“I gol del Real sono stati preceduti da un fallo e da una grande “Zamorana” mentre Bellingham, nella rete annullata all’Almeria, afferra la maglia di un giocatore avversario”. Andando nel dettaglio il rigore con cui i ragazzi di Ancelotti hanno riaperto la partita ha creato diverse polemiche non tanto per il fallo di mano del difensore avversario quanto per la spinta di Joselu sul giocatore dell’Almeria.

Gli ospiti erano andati sul tre a uno ma l’arbitro, dopo essere andato al Var, ha annullato la rete per una manata su Bellingham. Decisione che ha scatenato l’ira del tecnico Garitano incredulo di fronte alla scelta del direttore di gara. L’episodio ad aver lasciato perplessi però è il gol di Vinicius che ha permesso al Real Madrid di pareggiare la partita: il brasiliano sembra colpire la palla con il braccio (il premio Zamora viene assegnato, alla fine di ogni stagione, al miglior portiere) ma il gol è stato convalidato lo stesso. Una partita destinata a far discutere per ancora molto tempo e che potrebbe incidere nella corsa al titolo.