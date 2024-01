Bernardeschi in Serie A, blitz a sorpresa: apertura totale

Per Federico Bernardeschi potrebbero aprirsi nuovamente le porte della Serie A. L’ipotesi prende quota: ecco cosa sta succedendo

Ha tanta voglia di rimettersi in gioco per provare a giocarsi le ultime chances e convincere Spalletti a ritagliargli un posto in vista di Euro 2024. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che di Federico Bernardeschi si continui a parlare anche in queste vorticose ore della sessione invernale di calciomercato.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime ore la Lazio avrebbe cominciato a valutare il dossier relativo all’esterno in forza al Toronto FC. Per l’ex Juventus – che nel caso in cui atterrasse nella Capitale riabbraccerebbe Maurizio Sarri, con il quale condivise un anno in bianconero – si sta ragionando sulla possibilità di imbastire l’operazione in prestito per sei mesi. A tal proposito si segnalerebbe un’apertura importante da parte di Bernardeschi, disposto a ridursi in maniera importante l’ingaggio per facilitare la chiusura dell’operazione. Le parti sono in contatto per capire la fattibilità dell’operazione. Non sono state prese decisioni definitive in tal senso. La pista, però, ha cominciato a prendere corpo, pur essendo ancora nella sua fase embrionale.

Nel frattempo, però, i biancocelesti hanno anche presentato un’offerta da 8 milioni di euro all’Atalanta per Cambiaghi, in questa stagione in prestito all’Empoli ma di proprietà dell’Atalanta. Gli orobici, però, hanno rispedito al mittente la prima proposta biancoceleste. Staremo a vedere cosa succederà.