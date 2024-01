Scambio a sorpresa, la proposta dell’Inter per cedere Dumfries

Scambio a sorpresa per l’Inter che propone un affare con una big d’Europa: la trattativa potrebbe portare all’addio di Dumfries

Potrebbe essere Denzil Dumfries la grande cessione dell’Inter nel mercato estivo. Come accade ormai da qualche anno, i nerazzurri devono coniugare il bilancio con le esigenze tecniche della squadra e spesso questo si traduce in una cessione eccellente per poter poi finanziare il mercato.

Per la sessione estiva il nome in cima alla lista dei possibili partenti è quello del laterale olandese, in scadenza di contratto a giugno 2025. Questo, unito alla difficoltà di trovare un accordo per il rinnovo, fa sì che l’ex Psv sia il grande ‘favorito’ all’addio all’Inter in vista della prossima stagione. Una cessione che potrebbe portare nelle casse del club una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra sufficiente per dare il via libera all’addio di Dumfries, come raccontato da Calciomercato.it.

Ma ora dall’Inghilterra arriva un’altra notizia che riguarda proprio l’esterno olandese e riguarda una proposta di scambio che l’Inter avrebbe fatto al Manchester United.

Calciomercato Inter, proposto Dumfries al Manchester United

A riportarla è il ‘Sun’, che racconta di come l’Inter avrebbe offerto Dumfries ai ‘Red Devils’ per arrivare a Aaron Wan-Bissaka.

Il laterale inglese, 26 anni, è anche lui in scadenza nel 2025 ed ha da poco superato un infortunio che lo ha messo fuori gioco per diverse partite nella prima parte di stagione. L’idea dell’Inter sarebbe di mandare in porto uno scambio tra i due esterni, in modo da non creare buchi nella rosa di Inzaghi e allo stesso tempo risolvere la ‘grana’ rinnovo relativa a Dumfries.

Un’operazione che i ‘Red Devils‘ però non hanno intenzione di avallare e per questo, stando allo stesso tabloid, avrebbe rispedito al mittente la proposta nerazzurra.