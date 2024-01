Ribaltone deciso: derby De Zerbi-Farioli per la panchina della big

I due allenatori sono nella ristretta shortlist della big per la prossima stagione: il ribaltone in panchina è ormai deciso

Un italiano in panchina per tornare a vincere. Roberto De Zerbi e Francesco Farioli sono nella shortlist della big per il prossimo anno. Una stagione che dovrà essere quella del rilancio visto che nell’annata in corso la classifica non lascia presagire niente di buono.

Per questo il ribaltone in panchina sembra ormai essere scontato: il Manchester United, stando a quanto riferisce ‘teamtalk.com’, è pronto a dare il benservito a ten Hag e iniziare un nuovo progetto. Un progetto affidato al nuovo co-proprietario, Jim Ratcliffe, che ha già scippato al Manchester City Omar Berrata, nuovo CEO dei Red Devils. Le novità del nuovo corso non sono però finite e la più grande, per quanto riguarda il campo, sarà proprio la nuova guida tecnica.

Salvo sorprese, infatti, ten Hag sarà esonerato al termine della stagione e per la sua sostituzione i nomi in ballo sono tre: due sono De Zerbi e Farioli, come anticipato, l’altro è Graham Potter, ex Chelsea.

Manchester United, Potter insidia De Zerbi e Farioli per la panchina

Questo il terzetto dal quale, stando al portale inglese, uscirà il nome del nuovo allenatore del Manchester United. Roberto De Zerbi e Potter sono da tempo accostati ai Red Devils, mentre il nome di Farioli è forse una novità, dovuta anche al fatto che Ratcliff è proprietario anche del Nizza. Proprio con il club rossonero, l’ex collaboratore di De Zerbi si sta imponendo all’attenzione del calcio europeo.

La squadra rossonera è seconda in classifica, con otto punti di distacco dal Paris Saint-Germain. Per Farioli l’obiettivo è ora conservare la piazza d’onore e riuscire a qualificarsi in Champions League, poi magari ascoltare le offerte provenienti da altri club. Il suo nome è anche in orbita Napoli, ma ora è entrato nella ristretta lista di allenatori per la panchina del Manchester United. Lui, come De Zerbi per un derby tutto italiano con Potter come terzo incomodo.