Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 23 gennaio

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 23 gennaio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

A prendersi le prime pagine di tutti i quotidiani sportivi c’è ovviamente lui, Gigi Riva, leggenda del calcio italiano che ieri si è spento a 79 anni. ‘Rombo d’Italia‘, titola ‘La Gazzetta dello Sport’ che dedica gran parte dell’edizione di oggi al mito della Sardegna e della Nazionale raccontando la sua storia. Poi in taglio basso ‘Lautaro fa il Rombo di Toro: la Supercoppa è dell’Inter’.

‘Il Corriere dello Sport’ titola invece con ‘Unico’, con la sua foto che giganteggia in prima pagina, Gigi Riva in maglia azzurra che si allaccia uno scarpino. Anche qui in taglio basso spazio per l’ennesima coppa dell’Inter: ‘Sempre Lautaro‘.

Infine ‘Tuttosport’ che apre con ‘L’angelo azzurro‘ e tutti gli altri titoli di approfondimento sulla figura di ‘Rombo di Tuono’ che occupa tutta la prima pagina senza lasciare spazio a nient’altro se non al suo mito indelebile.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 23 gennaio 2024

Andando a vedere le prime pagine dei quotidiani esteri di oggi, martedì 23 gennaio 2024.

In Spagna si discute ancora degli episodi arbitrali al Bernabeu tra Real Madrid e Almeria. Su ‘AS’ il giornale apre in prima pagina con ‘El incendio se propaga‘, in riferimento alle polemiche e la politica del sospetto che si sta diffondendo sempre di più sugli arbitraggi. ‘Sport’ invece titola con le parole del presidente del Barcellona Laporta: “Lo del Bernabeu fue una verguenza“.