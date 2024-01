Pafundi approda in Svizzera: debutto per l’Ali Sport

Simone Pafundi lascia l’Udinese e si trasferisce agli svizzeri del Lausanne-Sport: l’affare, in prestito con diritto di riscatto, curato dall’Ali Sport

Simone Pafundi è pronto ad affrontare la nuova avventura in Svizzera. Il talento italiano, classe 2006, protagonista anche ai Mondiali Under 20 dello scorso anno, lascia l’Udinese e approda al Lausanne-Sport.

Un trasferimento che segna anche il debutto dell’agenzia italiana Ali Sport con i soci Francesco Facchinetti e Ali Barat che hanno gestito e concluso il trasferimento del giovane talento italiano. L’operazione prevede il prestito annuale del 17enne con un’opzione di acquisto per 15 milioni di euro a favore della società elvetica.

Pafundi già questa sera è arrivato in Svizzera e domani mattina svolgerà le visite mediche per la nuova squadra. Il Lausanne-Sport ha come proprietari il gruppo INEOS, lo stesso che è al comando del Nizza, secondo in Ligue 1, e il 25% delle quote azionarie del Manchester United in Premier League.