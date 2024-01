Napoli-Inter, nuova polemica Barella: “Ammonito appena entrato in campo”

La finalissima di Supercoppa Italiana fra il Napoli di Walter Mazzarri e l’Inter di Simone Inzaghi ha vissuto una serie di polemiche legata all’espulsione di Simeone, ma anche a qualche altro episodio controverso: andiamo a vedere tutto quello che sta succedendo

L’Inter di Simone Inzaghi, con il gol di Lautaro Martinez oltre il 90esimo, ha centrato il quinto trofeo della gestione del tecnico piacentino che è così diventato l’allenatore più vincente nella Supercoppa Italiana battendo un mostro sacro come Fabio Capello a ben cinque manifestazioni vinte, due con la Lazio e tre, consecutive, con la sua Inter.

I nerazzurri hanno faticato a segnare contro una squadra azzurra compatta difensivamente che è andata in seria difficoltà soltanto dal momento dell’espulsione di Giovanni Simeone. Un cartellino rosso che è stato seguito da diverse polemiche da parte dei tifosi del Napoli e non solo. In casa Inter invece c’è rammarico e rabbia per l’ammonizione di Nicolò Barella che, insieme a Calhanoglu, salterà la durissima trasferta di Firenze. Un giallo pesantissimo derivante dalle proteste reiterate del centrocampista sardo che sta facendo molto discutere sui social sia da un verso che dall’altro: andiamo a vedere che cosa si dice in merito.

Barella salta la Fiorentina: la reazione sui social

Su X, meglio conosciuto come Twitter, diversi tifosi hanno espresso il loro pensiero sull’episodio che ha portato alla squalifica di Nicolò Barella in vista della sfida del Franchi. C’è per esempio chi afferma: “Per alcuni arbitri diventa sempre più difficile riuscire a leggere correttamente i falli commessi in pressing! Esempio: fallo di Barella inesistente, sanzionato con cartellino giallo per proteste. Barella salterà il prossimo incontro con la Fiorentina”.

Ma c’è anche chi è molto polemico sul comportamento che, in ogni partita, Barella ha in campo, da molti ritenuto eccessivamente ricco di tensione e proteste: “Uno come Barella andrebbe ammonito appena entra in campo. Diciamocelo“. Infine c’è la questione legata alla Juventus. Barella, diffidato, salterà la Fiorentina, ma rientrerà regolarmente contro la Juventus all’inizio di febbraio e un tweet recita: “E comunque la cosa di farsi ammonire per saltare la gara successiva e poter tornare per un big match non ha mai portato bene“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

#Barella protesta, viene ammonito. Mario Rui entra. Protesta. Dopo 2 minuti va faccia e faccia con l'arbitro. Niente. Ma l'Inter ha rubato, non è Rapuano che emotivamente era in bambola. Se vogliamo parlare di pallone ok, ma parlare di calcio significa altro. — Cosmin Badiu (@Cosminbadiu13) January 23, 2024

Per alcuni arbitri diventa sempre più difficile riuscire a leggere correttamente i falli commessi in pressing! Esempio: fallo di #Barella inesistente, sanzionato con cartellino giallo per proteste. Barella salterà il prossimo incontro con la fiorentina pic.twitter.com/wThQlw7LFc — Mr.G@b®️🇮🇹🇪🇺🟦⬛️ (@gbelviso) January 23, 2024

E comunque la cosa di farsi ammonire per saltare la gara successiva e poter tornare per un big match non ha mai portato bene… 👀 #Barella — Boa Boa Teng Teng 🙏⏳ (@ilrossonero94) January 23, 2024