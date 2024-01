Napoli-Inter non finisce più: “Arbitro a favore”

Non finiscono le polemiche nei day after di Napoli-Inter: la frecciata della moglie di Simeone alla squadra nerazzurra e a Lautaro Martinez

L’Inter conquista l’ottava Supercoppa Italiana della sua storia dopo il successo di misura ottenuto sul Napoli, grazie al sigillo del solito Lautaro Martinez nei minuti di recupero.

Terzo successo consecutivo per i nerazzurri sotto la gestione Inzaghi, quinto assoluto nella competizione (record) per l’allenatore piacentino. Non sono mancate comunque le polemiche nella serata di Riyadh, con Mazzarri furioso per la direzione arbitrale di Rapuano e che ha disertato la premiazione e le interviste post partita. A far imbufalire il tecnico del Napoli e i partenopei soprattutto l’espulsione per doppio giallo a Simeone, che ha costretto i campioni d’Italia a giocare l’ultima mezz’ora in inferiorità numerica.

Napoli, la moglie di Simeone al veleno su Lautaro e l’Inter

A rendere più pepato il day after inoltre la reazione della moglie di Simeone, che non ha digerito anche le dichiarazioni del match winner Lautaro Martinez.

Il capitano nerazzurro aveva fatto menzione dopo il trionfo in Arabia Saudita al giorno di riposo in meno avuto dall’Inter rispetto al Napoli dopo le semifinali. Parole che evidentemente non hanno fatto piacere a Giulia Coppini, dolce metà del ‘Cholito’, che ha sfogato la delusione per la sconfitta e il rosso rimediato dal compagno attaccando anche l’arbitro: “Non è facile vincere con un giorno di riposo in meno, ma con l’arbitro a favore direi di sì”, lo sfogo con un post su ‘Threads’ poi cancellato in un secondo momento. L’Inter porta a casa il trofeo, ma in casa Napoli continuano le polemiche sull’arbitraggio di Rapuano.