Milinkovic in Serie A: fuga dall’Arabia e nuovo club già deciso

Sergej Milinkovic-Savic si è già stancato dell’Arabia Saudita e in estate vorrebbe tornare in Europa: la Serie A è pronta a riaccoglierlo

Per anni la Serie A ha avuto un solo mattatore a centrocampo e vestiva la maglia biancoceleste: l’addio di Sergej Milinkovic-Savic ha impoverito il calcio italiano, che però potrebbe ritrovarlo in estate.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, il Sergente si sarebbe già stancato dell’Arabia Saudita nonostante i 20 milioni a stagione che percepisce dall’Al-Hilal. La sua decisione in estate è stata molto controversa, perché aveva la possibilità di raggiungere club più prestigiosi in Europa e di provare a vincere nel calcio che conta, ma il richiamo del conto in banca ha vinto su tutto il resto. Nelle ultime settimane, però, il centrocampista serbo avrebbe chiesto al suo entourage di attivarsi per riportarlo in Europa nella prossima sessione estiva: la Serie A è pronta a riaccoglierlo.

Milinkovic-Savic vuole tornare in Europa: la Juve prova ad accontentarlo

La Juventus e Milinkovic-Savic, un binomio che si è inseguito per anni restando sempre in potenza e quando il serbo si è deciso a lasciare la Lazio l’Arabia Saudita ha avuto una forza di attrazione troppo più forte dei bianconeri. La telenovela, però, potrebbe riaccendersi in estate.

Sempre secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus potrebbe avviare una serie di contatti che – passo dopo passo – potrebbero portare il Sergente a Torino nella prossima sessione estiva di mercato. Non è un mistero che Cristiano Giuntoli abbia nel centrocampo il reparto su cui presterà la massima attenzione, perché da troppi anni è il punto debole della Juventus e la volontà è quella di tramutarlo presto nel punto di forza della compagine bianconera. Il ritorno di fiamma per Milinkovic-Savic va spiegato proprio in questo senso, perché la sua voglia di rivalsa potrebbe rappresentare una grande occasione per la Juve. La fuga dall’Arabia Saudita dei campioni scontenti può regalare grandi gioie anche ai club italiani, Giuntoli osserva.