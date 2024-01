Inter attaccata in diretta: l’annuncio che incendia la lotta Scudetto

“Inter aiutata dagli arbitri”: l’annuncio in diretta incendia la lotta Scudetto. Le parole sugli episodi arbitrali che hanno caratterizzato la prima parte di stagione

Anche la Supercoppa italiana vinta dall’Inter di Simone Inzaghi è stata caratterizzata dalle polemiche. A far infuriare il Napoli sono stati gli episodi dell’espulsione di Simeone e i mancati cartellini, soprattutto nei confronti di Calhanoglu nel corso del primo tempo.

Episodi controversi che si aggiungono a quelli che hanno scatenato le polemiche in campionato, dalla spinta di Bisseck a Genova al fallo di Bastoni su Duda. In diretta su ‘TvPlay‘, il giornalista Marcello Chirico si è espresso così: “La Juventus sta facendo un campionato superiore alle aspettative. L’Inter è una squadra molto forte, con la rosa più forte del campionato e la panchina più profonda. Però se vai a vedere gli episodi arbitrali…”.

Inter, Chirico: “Squadra fortissima ma…”

“Ma loro sono onesti e non vogliono sentirsi dire queste cose. Una squadra così forte, se ha anche gli aiuti è imbattile”, ha tuonato il giornalista.

Chirico, spostando il focus sulla Juve, ha anche parlato del momento di Dusan Vlahovic: “Personalmente l’ho ritenuto un flop fino a qualche mese fa, perché è stato pagato 80 milioni e il risultato è stato non dico pari a zero ma quasi. Adesso sembra che sia uscito dal tunnel e sta funzionando, è quello il centravanti che serve. Chiesa? Non può essere messo in discussione, al di là degli infortuni lo vorrei sempre in squadra”.