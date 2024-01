Dazn gratis, l’elenco UFFICIALE delle gare trasmesse in chiaro

Svolta su DAZN, nuovo pacchetto gratis per gli utenti: l’emittente streaming rende noto l’elenco delle partite in chiaro

Si evolve il pacchetto dei contenuti a favore degli utenti di DAZN, che sta proponendo sempre nuovi tipi di esperienza ai telespettatori. L’emittente streaming sta adesso anche allargando la sua offerta a una serie di eventi a titolo gratuito, dunque senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento.

Un tipo di pacchetto che era stato lanciato con successo in Germania e che da lì è stato diffuso anche in altri paesi dove DAZN è attiva, adesso anche in Italia. Si tratta non solo di eventi sportivi premium live e on demand, ma anche di altri prodotti integrati, come servizi di news, statistiche, ticketing, merchandising e altro ancora.

DAZN in chiaro, ma nessuna partita di Serie A: il programma

Tra gli eventi previsti in trasmissione per il mercato italiano con account gratuito, non ci sono, è bene specificarlo, match di Serie A. Bensì, match di campionati e coppe all’estero, con possibilità di accedere anche al multisport, con la CEV di pallavolo maschile e femminile.

Di volta in volta, nelle prossime settimane, sarà selezionato un calendario di eventi appositi. Ecco i primi per il mercato italiano:

Venerdì 26 gennaio: Tottenham – Manchester City (FA CUP)

Sabato 27 gennaio: Roma – Sampdoria (Serie A Femminile)

Lunedí 29 gennaio: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Martedì 30 gennaio: Ajax – Roma (UEFA Women’s Champions League)

Mercoledì 31 gennaio: Barcellona – Osasuna (Liga)

Giovedì 1° febbraio: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup)

Sabato 3 febbraio: Milan – Fiorentina (Serie A Femminile)

Sabato 3 febbraio: Porto – Rio Ave (Liga Portoghese)

Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup)