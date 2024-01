Dall’Inter alla Roma: arriva la firma che spiazza tutti

Accordo praticamente a un passo: la firma a sorpresa che cambia gli scenari sul mercato. Presto la fumata bianca sul nuovo contratto

Cambia il futuro di Wilfried Gnonto. Da fuori rosa, a protagonista nuovamente con la maglia del Leeds nel campionato di Championship.

Il giovane attaccante italiano era finito fuori dalla prima squadra in estate, quando aveva forzato la cessione dopo la retrocessione nella seconda serie inglese dei ‘Whites’. Il tecnico Farke non ha fatto sconti a quel tempo, con il nazionale azzurro Under 21 che oltre a un possibile ritorno all’Inter era stato accostato anche alle due capitoline Lazio e Roma. Nulla di fatto alla fine vista anche la valutazione intorno ai 20 milioni di euro del giocatore, successivamente perdonato dall’allenatore tedesco che lo ha utilizzato in 23 occasioni in tutte le competizioni nella stagione in corso (con un gol a referto).

Niente Serie A per Gnonto: vicino il rinnovo con il Leeds

Negli ultimi tempi invece era stato il West Ham ad avvicinarsi a Gnonto, che piaceva inoltre anche all’Everton in Premier.

Il Leeds però non ha nessuna intenzione di cedere il classe 2003 e anzi sta lavorando alacremente al rinnovo di contratto dell’attaccante. Gnonto attualmente è in scadenza nel giugno 2027 e potrebbe quindi prolungare ulteriormente l’accordo la società inglese come riporta Oltremanica ‘Sky Sports UK’. Il 20enne giocatore italiano potrebbe già firmare nei prossimi giorni l’estinzione contrattuale con il Leeds, che toglierebbe così definitivamente dal mercato l’ex Zurigo. Ritorno in Italia lontano quindi, almeno nel futuro prossimo, per Gnonto che adesso punterà anche a riconquistare un posto in Nazionale nella gestione Spalletti.