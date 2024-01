Dalla Juve all’Inter: affare last minute con il bomber

L’attaccante fa litigare i due club impegnati nella lotta scudetto: c’è anche un terzo incomodo

In virtù del successo ottenuto ieri sera nella trasferta di Lecce, e della partita in meno che l’Inter dovrà recuperare a fine febbraio contro l’Atalanta, la Juventus il prossimo sabato in caso di vittoria sull’Empoli avrà la possibilità di andare – almeno per una notte – a +4 punti di vantaggio sui nerazzurri in classifica.

Un primo posto inseguito da tempo dall’allenatore toscano a dai suoi ragazzi, bravi a tenere il ritmo elevatissimo dettato sino a questo momento della stagione dalla squadra di Simone Inzaghi. Un duello avvincente che ci fa tornare indietro nel tempo, destinato ad incendiarsi nel giro di pochissimi giorni. Il prossimo 4 febbraio, infatti, a San Siro si giocherà il derby d’Italia tra Inter e Juventus, gara che potrà indirizzare il duello scudetto in favore di una delle due contendenti.

Ancora prima, però, non sono escluse altre scintille tra i due club. Dopo il famoso caso Djalò i nerazzurri vorrebbero infatti prendersi una pronta rivincita. Se i bianconeri hanno avuto la meglio sul centrale portoghese che l’Inter aveva inizialmente prenotato a zero per l’estate, Marotta e Ausilio vorrebbero anticipare la concorrenza del rivale Giuntoli su un attaccante per questo gennaio.

Calciomercato Inter e Juve, sfida per Muriel: c’è anche la Lazio

Un nome di cui si è discusso parecchio e che rimane ancora caldo tra i profili sul mercato, è quello di Luis Muriel.

Il suo spazio all’Atalanta in quest’ultima stagione si è ulteriormente ridotto, ma nei suoi confronti non mancano comunque le pretendenti. Tra queste, come riportato dal giornalista Ekrem Konur, vi sarebbero ben tre top club italiani: Inter, Juventus e Lazio. A sei mesi dalla scadenza del contratto che lo lega alla società bergamasca, il centravanti colombiano può rappresentare una grande occasione di mercato.

Come sappiamo, nel caso dell’Inter l’operazione è legata soprattutto ad un’uscita al momento improbabile di Sanchez, mentre la Juve potrebbe farci realmente un pensierino una volta ceduto Kean. Fari puntati pure sulla Lazio che in questa stagione non ha trovato grandi garanzie tra i problemi fisici di Immobile e la poca costanza di Castellanos.