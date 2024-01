Crisi bianconera, addio ad un big: ora servono 60 milioni

La stretta del Fair Play Finanziario ha costretto il club a ridimensionare le proprie strategie sul mercato

Non è stato un mercato fatto di grandi colpi sino a questo momento, nonostante alcune importanti indiscrezioni. Sia in Italia che a livello internazionale, non si sono registrati movimenti degni di nota. Una sessione certamente più povera rispetto a quella della scorsa estate, complice anche l’improvviso ridimensionamento dell’Arabia Saudita rispetto agli investimenti di appena sei mesi fa.

Un club da cui ci si aspettava un mercato importante, ma che ad oggi non ha fatto registrare grandi sussulti è il Newcastle. Il club in mano a Pif, nonostante l’enorme disponibilità economica, ha dovuto frenare i propri investimenti in entrata. Il motivo va ricondotto a ragioni legate ai paletti imposti dal Fair Play Finanziario che impediscono alla società inglese di poter acquistare senza tener conto di questo importante indicatore agli occhi dell’Uefa.

Per questo motivo, come riportato sulle pagine di ‘Football Insider’, il Newcastle si sarebbe tirato fuori – almeno per questa finestra di gennaio – dalla corsa ad Ederson. Il centrocampista dell’Atalanta era entrato nel mirino dei bianconeri, oltre che in quello della Juventus in Italia. Un calciatore totale e adatto ai ritmi del calcio moderno, la cui valutazione in quest’ultima stagione è schizzata ben oltre i 30 milioni di euro sino a sfiorare i 40.

Calciomercato Juve, il Newcastle rinuncia alla battaglia per Ederson

Se la Juventus, dopo qualche sondaggio iniziale, ha scelto di non affondare per il momento il colpo per Ederson anche a causa degli elevati costi dell’operazione, pure il Newcastle ha deciso di battere la stessa strada.

Dietro la scelta dei ‘Magpies’ vi sarebbe appunto una ragione economica, legata al Fair Play Finanziario. La società inglese non può in questo momento permettersi un investimento da 40 milioni, ma al contrario avrebbe bisogno di incassare circa 60 milioni di sterline per rientrare in linea con le direttive Uefa. Non è escluso, ad esempio, che in questa sessione possa andar via una delle tante stelle bianconere, sebbene il pochissimo tempo a disposizione. L’assenza di Tonali, fuori per squalifica, non verrà dunque rimpiazzata: una volta sistemati i conti, il Newcastle farà un nuovo tentativo per Ederson solamente in estate.