Asse Roma-Fiorentina, rilancio dei viola: nuova proposta

Si infiamma l’asse tra Roma e Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato: i viola fanno una controproposta ai giallorossi

Roma e Fiorentina a confronto non soltanto a distanza sul campo, per la classifica che le vede in corsa per la zona Champions, ma anche sul mercato. Giallorossi e viola potrebbero mettere a segno uno scambio, con il club toscano che prova ad avanzare una proposta più audace.

La Fiorentina, per arrivare ad Andrea Belotti, secondo il ‘Corriere di Roma’, non avrebbe proposto solamente Ikonè, ma anche Brekalo. Tuttavia, la Roma, non particolarmente convinta, avrebbe avanzato a sua volta la controproposta per Biraghi. Un’idea che difficilmente troverà il gradimento dei viola, le due dirigenze sono comunque al lavoro e nei prossimi giorni non sono da escludere ulteriori novità.