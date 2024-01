Stanco di Ancelotti, la Juventus pregusta l’affare da 80 milioni

La Juventus pregusta il grande affare dal Real Madrid: stanco di Ancelotti, può vestire bianconero per 80 milioni di euro

La Juventus si gode il primo posto in classifica, ritrovato dopo un lungo periodo. Il 3-0 rifilato al Lecce, contemporaneamente allo stop dell’Inter per la Supercoppa, consente alla formazione di Allegri di operare il sorpasso ai danni dei nerazzurri e godersi per almeno una settimana il primato, in attesa dello scontro diretto del 4 febbraio.

Intanto però i bianconeri guardano con attenzione al mercato. Se a gennaio Giuntoli ha affermato non ci saranno ulteriori acquisti oltre Djalo, salvo opportunità dell’ultimo minuto, per l’estate la società piemontese si muoverà ed ancora con forza. Con la qualificazione Champions ormai in pugno, la dirigenza juventina dovrà provvedere a rinforzare in maniera pesante la squadra, garantendo ad Allegri (o a chi ci sarà al suo posto in caso di addio anticipato) una rosa in grande di competere su più fronti.

Ecco perché sono previsti investimenti anche importanti, al netto delle possibili cessioni, e un grande colpo è quello che prospettano in Spagna.

Calciomercato Juventus, occhi sullo scontento del Real Madrid

Impegnato nella lotta al titolo anche il Real Madrid che in Spagna è secondo dietro il sorprendente Girona, ma ha alzato la Supercoppa al cielo battendo il Barcellona.

Tra i blancos non sono tutte rose e fiori e c’è un grande scontento, almeno stando a quanto scrive ‘todofichajes.com’: si tratta di Aurelien Tchouameni, stanco di non essere impiegato da titolare da Ancelotti. Il francese continua ad entrare ed uscire dall’undici titolare e non ha instaurato un grande rapporto con il tecnico italiano.

Ecco perché, visto il rinnovo di Ancelotti, in estate Tchouameni potrebbe essere la grande cessione del Real: da Madrid sarebbero pronti ad ascoltare offerte da 80 milioni di euro e gli interessamenti non mancano. C’è la solita Premier League, con le società inglese che non avrebbero problemi ad accontentare le richieste del Real, così come pochi problemi a livello economico avrebbe il Psg.

Ma tra le pretendenti di Tchouameni, stando sempre alla stessa fonte, ci sarebbe anche la Juventus che sta pesando al francese per la prossima stagione. L’ostacolo, neanche a dirlo, è rappresentato dalla valutazione del francese, una cifra che a Torino potrebbero pensare di investire soltanto in caso di un tesoretto raccolto con le uscite.