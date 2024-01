Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 22 gennaio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 22 gennaio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina alla vittoria della Juventus, che si prende così la vetta della classifica, e a Dusan Vlahovic: “TESTA AL BACIO”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Maignan tutti complici”; “Sinner da slam”; “All’Inter serve la super risposta”; “Vlahovic show, sorpasso Juve”.

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, titola: “VLAJUVIC”; “Comanda la Juve: Lecce travolto”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Kvara e Lautaro una supernotte”; “Antipasto e dessert”; “Maignan: ‘Tutti complici'”; “L’ipocrisia è parlare dopo”.

Tuttosport mette in prima pagina l’esultanza di Dusan Vlahovic: “E ADESSO PRENDETECI!”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Inzaghi per la storia, Mazzarri prepara sorprese”; “Agenti speciali per il caso Radonjic”; “L’allarme di Maignan, la follia di Salerno”; “Turbo Sinner, ora Rublev per il sogno”; “Soule, altra magia”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 22 gennaio 2024

Andando a vedere le prime pagine dei quotidiani esteri di oggi, lunedì 22 gennaio 2024.

In Spagna AS mette in prima pagina la vittoria del Real Madrid contornata dalle polemiche: “REMONTADA DE VAR”. In Francia, invece, L’Equipe titola: “LA REVANCHE DE RENNES”.