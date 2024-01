Niente Juve, lo compra il Milan: “Ha stregato Ibrahimovic”

Le ultime di calciomercato Milan hanno come protagonista uno dei migliori talenti del campionato di Serie A

In questa sessione il Milan proverà a regalare a Pioli un difensore, con Godfrey dell’Everton l’ultimo nome finito sul taccuino dei rossoneri. Che invece per giugno hanno in mente altri tipi di investimenti, tra attacco – una prima punta – e centrocampo. Per la mediana occhio a un nome che in queste settimane è tornato alla ribalta e che Ibrahimovic avrebbe promosso a pieni voti.

Stando a ‘Sportmediaset’ lo svedese, Senior Advisor di Cardinale, è rimasto letteralmente stregato da lui. Parliamo di Lazar Samardzic, sabato autore del momentaneo 1-1 dell’Udinese, nella sfida coi rossoneri persa dai friulani 3-2 allo scadere.

“Il Milan starebbe pensando di fare un tentativo a giugno per Samardzic, sabato ha stregato Ibrahimovic e piace anche a Moncada”, ha detto Claudio Raimondi a ‘Sport Mediaset’.

Vicino al Napoli e obiettivo dalla Juventus, il futuro del tedesco di origini serbe potrebbe così essere a Milano, al Milan. Ovvero sulla sponda opposta di quell’Inter alla quale è stato a un passo nella scorsa estate.

Calciomercato Milan, De Ketelaere ‘paga’ Samardzic

“I rossoneri vogliono anticipare la concorrenza, in primis di Juventus e Napoli, che in estate potrebbero anche virare su altri obiettivi”, ha aggiunto Raimondi.

“Il Milan incasserà 25 milioni dal riscatto di De Ketelaere, che quasi certamente resterà all’Atalanta. Quel tesoretto – sottolinea Raimondi – i rossoneri lo destinerebbero per Samardzic”.