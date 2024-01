Nessuna attenuante, stangata UFFICIALE: sconfitta a tavolino

Non sono state prese in considerazioni possibili attenuanti, con la stangata che è ora ufficiale: decisa la sconfitta a tavolino

Il giudice sportivo non concede attenuanti e conferma la stangata. Tutto come previsto, nonostante il rinvio da parte della Corte Sportiva d’Appello della prima decisione arrivata dal giudice sportivo.

Siamo nel Girone E del campionato di Serie D e i fatti riguardano la partita Ghiviborgo-Orvietana disputatasi nello scorso mese di novembre e conclusa con il risultato di 1-1. In classifica però i padroni di casa potranno contare su tre punti, invece che uno, visto che è stata decisa la sconfitta a tavolino per i biancorossi.

Una vicenda intricata che parte addirittura il 7 maggio 2022: è in quell’occasione che Francesco Fabri, attualmente tesserato per l’Orvietana, durante una partita playoff disputati con il Perugia Primavera viene ammonito. Un giallo che gli costerà una giornata di squalifica, in realtà mai scontata.

È questo che ha appurato il giudice sportivo, al quale la Corte di Appello Federale aveva rinviato il caso dopo l’accoglimento del ricorso dell’Orvietana contro lo 0-3 a tavolino deciso in un primo momento. Reclamo accolto con rinvio per un problema procedurale, ma che non ha portato ad un cambio della decisione: confermata la sconfitta per l’Orvietana.

Serie D, squalifica mai scontata: sconfitta a tavolino

Il giudice sportivo, infatti, ha appurato che Francesco Fabri, numero 10 dell’Orvietana, non ha mai scontato la giornata di squalifica rimediata nella stagione 2021/2022 quando giocava nel Perugia Primavera.

Non lo ha fatto nella stessa stagione, in quanto gli umbri non hanno più giocato, non ha scontato la giornata di stop nell’annata 2022/2023 quando ha vestito le maglie del Grosseto e dell’Olymphiathyrus San Valentino, venendo inserito in tutte le distinte ad eccezione della gara del 26 marzo 2023 che ha saltato per squalifica per somma di ammonizioni. Non lo ha fatto neanche nella prima parte di questa stagione quando è stato sempre inserito nella formazione, da titolare o in panchina.

Era presente da titolare anche nella gara contestata del 19 novembre: da qui il ricorso del Ghiviborgo cui il giudice sportivo ha dato ragione assegnando lo 0-3 a tavolino all’Orvietana.