Milan, deciso il destino di Pioli: la scelta è già fatta

Il Milan prova a risalire in campionato e nel frattempo si interroga sul destino di Pioli: la scelta sull’allenatore è già fatta

Con l’Udinese, per il Milan è arrivata la quarta vittoria di fila in campionato. Una striscia che i rossoneri non inanellavano dall’inizio della stagione e che permette di rafforzare ulteriormente il terzo posto in classifica. Ma non è stato facile prevalere alla ‘Dacia Arena’.

Ancora una volta, i rossoneri hanno avuto non poche difficoltà e hanno rischiato grosso. Rispetto a un po’ di tempo fa, per il Diavolo c’è maggiore spirito combattivo e voglia di reagire alle avversità e così è arrivata la rimonta. Gli ingressi dalla panchina si stanno rivelando finalmente incisivi e Jovic e Okafor hanno sovvertito il verdetto di una serata che appariva maledetta. Il tutto per la gioia di Pioli, che però sa che al momento ai suoi manca qualcosa per poter pensare di tornare in orbita scudetto. Cosa che rimarrà difficile, a meno di un calo evidente di Inter e Juventus là davanti.

L’allenatore, tra alti e bassi, è riuscito, nelle ultime settimane a stabilizzare la sua posizione dopo aver rischiato concretamente, a un certo punto, l’esonero. Il Milan, a meno di ulteriori tracolli improvvisi, andrà avanti con lui, per poi valutare la sua posizione alla fine della stagione.

Milan, cosa accadrà con Pioli a fine stagione: verdetto indiscutibile

La sensazione è che la scelta da parte del club sia stata già fatta. E sembrano essere d’accordo anche i partecipanti del consueto sondaggio di Calciomercato.it.

Abbiamo chiesto ai nostri utenti cosa dovrebbe fare la società rossonera con l’allenatore emiliano. E per molti, il ciclo è concluso. L’opzione esonero in ogni caso è stata votata da un utente su due (50%). Poche le possibilità di conferma, in caso di vittoria dell’Europa League (20,5%), con il raggiungimento del piazzamento Champions (15.9%) o con lo scudetto (13,6%).