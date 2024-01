Juventus, è arrivato Tiago Djalò: lunedì le visite mediche | VIDEO CM.IT

La Juventus travolge il Lecce e fuori dal campo, a quasi 1200 chilometri di distanza, l’universo bianconero accoglie Tiago Djalò. Il difensore domani sosterrà le visite mediche

Mentre la banda di mister Massimiliano Allegri sul rettangolo verde supera agevolmente il Lecce in Salento e si porta in vetta alla classifica, forte dei favori del calendario, a Torino è tempo di arrivi. Non una finestra di mercato scoppiettante, ma ecco il volto nuovo della rosa bianconera.

Circa alle ore 23.50 è sbarcato all’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle-Torino, l’ultimo acquisto della ‘Signora’. Si tratta del difensore portoghese Tiago Djalò, in arrivo dal Lille. La squadra di mercato della Juventus capitanata dal football director Cristiano Giuntoli, coadiuvato dal direttore sportivo Giovanni Manna, ha anticipato i tempi sulla scadenza di contratto del portoghese. Il giocatore aveva un accordo di massima con l’Inter che lo avrebbe prelevato “a zero”, ma i bianconeri si sono mossi per sorpassare i nerazzurri, trattato col Lille in questa finestra di mercato.

Calciomercato Juventus, a Torino sbarca dal Lille Tiago Djalò: difensore portoghese classe 2000

Il mondo Juventus è pronto ad accogliere quello che verosimilmente, ad oggi, sarà l’unico acquisto della sessione invernale di calcio mercato.

Nelle casse del Lille entreranno circa 3,5 milioni di euro, più – massimo – altrettanti in bonus. Alla formazione del nord della Francia sarà riconosciuta inoltre una percentuale del 10% sull’eventuale futura rivendita del calciatore.

Il giocatore è fermo da marzo scorso per un infortunio con conseguente rotture del legamento crociato. Sta seguendo tutto l’iter post-operatorio per recuperare le prestazioni atletiche necessarie per il ritorno in campo. Il giocatore ha puntato per rimanere nella rosa della Juventus e non essere girato in prestito. La ‘Signora’ dal canto suo trova un difensore giovane ed eclettico, in grado di districarsi su tutto il fronte arretrato, sia in una linea “a tre”, sia in quella “a quattro”.

Tiago Djalò, nel giro delle giovanili delle selezioni lusitane ma che non ha mai esordito con la prima squadra della nazionale del Portogallo, domani sosterrà le visite mediche, non una formalità data la situazione legata all’infortunio. Poi riprenderà il suo percorso di riabilitazione e riatletizzazione. La Juventus si porta in casa il naturale sostituto di Alex Sandro pronto a salutare i bianconeri dopo una lunga permanenza a Torino quando scadrà il suo contratto a fine di questa stagione.