Juve, Vlahovic non si ferma più: doppietta con l’Inter di Lautaro nel mirino

La Juventus torna da Lecce con tre gol e tre punti, la vetta della classifica e si ritrova anche un Tiago Djalò in più, che aspetta i futuri compagni a Torino. A due settimane dal ‘Derby d’Italia’

Grande protagonista della serata in Salento è stato Dusan Vlahovic, autore di una doppietta. Il serbo sembra non volersi fermare più.

In questo inizio di 2024 il volto della Juventus è quello di Dusan Vlahovic. Ieri sera, nella dura – più di quanto il risultato racconti – trasferta di Lecce, il serbo ha segnato ancora… e ancora. Nella vittoria al “Via del Mare”, sulle due marcature, un po’ di fortuna e un po’ di opportunismo. Due variabili non indifferenti, per un vero ‘9’.

La Juventus ritrova dopo tanto tempo la vetta della classifica, grazia anche al calendario. Mister Massimiliano Allegri però può gioire: in attacco sa di poter contare su un Dusan Vlahovic rinato, che mai aveva fatto così bene da quando veste il bianconero. C’è una statistica che spiega bene l’inizio col piede sull’acceleratore del ragazzone di Belgrado: da inizio anno solare, Dusan Vlahovic è il miglior marcatore nei maggiori cinque tornei europei. Il serbo ha infatti trovato la via del gol i cinque diverse occasioni.

Juventus, Dusan Vlahovic come Lautaro Martinez: i numeri non mentono

La Juventus vince a Lecce, con una doppietta di Vlahovic e col gol di Bremer. La crescita del centravanti corrisponde a quella della squadra, e viceversa. Non è un caso, ma la naturale evoluzione di un miglioramento all’interno del rettangolo verde.

Mister Max Allegri ha spesso preso le parti di Vlahovic, sottolineandone le doti e i punti su cui lavorare. Il cosiddetto giocare per la squadra è sempre stata una voce in progress per il serbo. E ieri sera si ha avuta la netta sensazione che qualcosa sia cambiato, o per lo meno stia cambiando. La squadra cerca di più il ‘9’ in fase di appoggio e costruzione, lui dà sempre una opzione nello sviluppo della manovra. Oltre ai gol, dunque, una crescita anche nella partecipazione al gioco.

Non è un caso che Dusan sia andato a segno in tre presenze consecutive di Serie A per la prima volta da dicembre 2021. Ed era da maggio 2021 che non metteva due marcature multiple in due presenze consecutive di Serie A (sempre in maglia Fiorentina). Ecco perchè si può dire che questa sia la miglior versione del Vlahovic bianconero che si sia mai vista. La squadra si fa trascinare dal centravanti, che però ringrazia tutto il collettivo per metterlo nelle migliori condizioni di fare gol.

E sulla corsa Scudetto, nel post partita, Dusan dice di non pensarci: “Un passo alla volta, prima dell’Inter c’è l’Empoli”. E per snocciolare un’altra statistica curiosa – in salsa bianconeroazzurra – Dusan Vlahovic è uno dei due giocatori, insieme proprio a Lautaro Martinez, ad essere andato in doppia cifra di reti in ognuna delle ultime quattro stagioni di Serie A. E tra due settimane c’è il ‘Derby d’Italia’, anche se Vlahovic fa finta di nulla.