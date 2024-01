Inter-Napoli, la gioia di Lautaro: “Un’emozione”

Autore del gol decisivo che ha regalato all’Inter la Supercoppa Italiana, Lautaro Martinez ha parlato al termine del match

Con il gol arrivato nel primo minuto di recupero della ripresa, Lautaro Martinez ha regalato all’Inter la vittoria della Supercoppa Italiana.

L’argentino ha siglato il suo 123esimo centro in maglia nerazzurra. Così ha parlato il numero 10 al termine della sfida ai microfoni di ‘SportMediaset’: “Siamo orgogliosi. Avevamo un obiettivo in meno vista l’eliminazione in Coppa Italia ed era importante vincere. Era una gara dura ed è stata una gara dura, abbiamo avuto un giorno in meno di riposo e abbiamo un po’ faticato nel gioco e nel palleggio, ma l’importante è averla vinta per il terzo anno di fila. Avevamo un avversario forte come il Napoli di fronte a noi che nonostante le assenze resta una grande squadra”.

Martinez ha parlato anche della corsa sotto la curva e del suo 123esimo gol: “Un’emozione, un momento unico. Il 100esimo gol è arrivato nella finale di Coppa Italia, oggi ho raggiunto un grande giocatore come Vieri“. Leadership: “I compagni mi danno la giusta forza per continuare su questa strada, lavorando sempre al massimo. Mi permettono di alzare il livello”.