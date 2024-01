Galliani raddoppia: fumata biancorossa e visite per Zerbin | CM.IT

Il Monza, oltre a Popovic, si appresta a ingaggiare dal Napoli anche Zerbin. Doppia beffa per il Frosinone

Doppio colpo dal Napoli per il Monza, ieri travolto nella trasferta di Empoli dai toscani del nuovo tecnico Nicola.

Urgono rinforzi alla squadra di Palladino per non rovinare quanto di buono fatto nella prima parte di campionato ed evitare di scivolare nelle zone caldissime della classifica. Adriano Galliani corre così subito ai ripari e oltre a Popovic ha strappato anche il sì del sodalizio campione d’Italia per il prestito di Alessio Zerbin, che come il baby serbo sembrava diretto verso il Frosinone. I laziali non possono però tesserare l’ex Partizan Belgrado in mancanza di posti per i calciatori extracomunitari (al pari dello stesso Napoli che cercava una squadra dove piazzarlo), slot invece libero per il Monza che si apprestano quindi ad accoglierlo in Brianza.

Calciomercato Napoli, niente Frosinone: anche Zerbin al Monza con Popovic

Insieme a Popovic, Galliani ha ottenuto anche il via libera per Zerbin che quindi non tornerà al Frosinone nell’attuale finestra del mercato invernale.

Il classe ’99 è stato il grande protagonista in casa Napoli con una doppietta della semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina e stasera resterà a disposizione di Mazzarri per la finale di Riyadh con l’Inter. Al ritorno in Italia invece valigie pronte per accasarsi al Monza, in prestito secco fino al termine del campionato. Il doppio affare è in via di definizione come raccolto da Calciomercato.it e le parti sigilleranno l’operazione al ritorno in Italia del Napoli. Zerbin già a metà settimana (tra mercoledì e giovedì) dovrebbe sottoporsi alle visite mediche con il Monza, prima della firma sul contratto a titolo temporaneo per i prossimi sei mesi. Iter medico invece che Popovic aveva già espletato sabato a Roma per conto del Napoli, prima che sfumasse l’approdo al Frosinone (potrebbe svolgere solo dei controlli di routine).

Il 18enne serbo da svincolato sottoscriverà un contratto fino 30 giugno con il Monza, mentre a partire dal prossimo luglio firmerà un accordo pluriennale con il Napoli. Entrambi quindi andranno subito rimpolpare la rosa a disposizione di Palladino: Popovic può agire sulla trequarti o da prima punta, mentre Zerbin sarà prezioso per l’allenatore biancorosso sia da quinto a sinistra che nella batteria di trequartisti in caso di passaggio al 4-2-3-1 del Monza.