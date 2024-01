Caos e proteste: “Espulsione e niente Inter-Juve”

Sta facendo discutere il comportamento dell’arbitro nei confronti del giocatore dell’Inter, nel corso del match contro il Napoli

Sta facendo discutere parecchio la conduzione arbitrale di Antonio Rapuano all’Al-Awwal Park di Riyadh, dove è in corso di svolgimento la partita di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter.

Nel mirino è finito soprattutto la gara di Hakan Calhanoglu: basta, infatti, scorrere X per rendersi conto di come molti tifosi, che stanno seguendo il match, siano stupiti del fatto che l’ammonizione per il turco sia arrivata solo al 44esimo.

Napoli-Inter, tifosi contro l’arbitro: “Calhanoglu ha l’immunità parlamentare”

L’ex Milan, infatti, ha commesso un paio di falli in precedenza che non sono stati sanzionati, come in molti pensavano, con il giallo.

Su X c’è chi sottolinea come un’eventuale espulsione impedirebbe a Calhanoglu di giocare il big match contro la Juventus. Il turco, ricordiamo, è, infatti, già stato fermato dal Giudice Sportivo per un turno e salterà dunque la Fiorentina: una nuova squalifica lo priverebbe della super sfida Scudetto, in programma fra due giornate.

Calhanoglu 3 fallacci neanche ammonito verbalmente — Morningstar ⭐ (@4gog0) January 22, 2024

Calhanoglu non può essere ammonito — La fatica di Okafor (@milanistapelato) January 22, 2024

Voglio capire perché Calhanoglu è stato graziato, nuovamente, di un giallo che era quasi arancione — Jessica Goodheart (@Jex_Goodheart) January 22, 2024