Antipasto della finale di Supercoppa: lo Snack Summit a Riyad

Prima della finale di Supercoppa, lo Snack Summit: a Riyad, un importante appuntamento per la Lega Serie A e per i futuri sviluppi del mondo del calcio

Poche ore ormai al fischio d’inizio della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter. Alle ore 20, in palio il primo trofeo della stagione a Riyad. Che sarà preceduta da un appuntamento importante per il mondo del calcio nostrano e non solo.

Dalle ore 16 alle ore 18 locali, dunque alcune ore prima del match (che si svolgerà alle 22), al Crowne Plaza di Riyad si terrà lo Snack Summit, patrocinato dal Social Football Summit, con la Lega Serie A nei panni di Global Partner. Un appuntamento in cui si traccerà un bilancio delle strategie social e di sviluppo del brand che hanno guidato la Serie A sul mercato globale negli ultimi anni, con una analisi delle prospettive di sviluppo, allo stesso modo, del calcio arabo, in costante crescita, all’interno dei propri confini e all’esterno.