Vlahovic non pensa all’Inter e rilancia: “Ecco cos’è cambiato”

Una doppietta di Dusan Vlahovic e il gol di Bremer hanno permesso alla Juventus di battere il Lecce e prendersi momentaneamente la vetta

Prosegue il momento di forma straripante di Dusan Vlahovic che, dopo la doppietta al Sassuolo, ha messo a referto altri due gol, questa volta al “Via del Mare” di Lecce. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il bomber della Juventus ha esternato a caldo il suo punto di vista non solo sulla vittoria ottenuta ma anche sul suo generale periodo di forma:

DUE DOPPIETTE DI FILA IN SERIE A – “Sono contento soprattutto perché ho aiutato la squadra che ringrazio. Speriamo di continuare così”.

ALLEGRI DICEVA DI RESTARE CALMI – “Io in effetti sono sempre calmo, sul campo però si vedono di più le emozioni. Le cose, però, non mi sorprendono tanto. Siamo riusciti a vincere su un campo tosto, vittoria importante per noi soprattutto perché non abbiamo preso gol”.

RAPPORTO DI FORZA CON L’INTER RISPETTO ALLA GARA DI ANDATA – “Non ci pensiamo. Ci penseremo dopo il match contro l’Empoli”.

DIFFERENZA RISPETTO ALLO SCORSO ANNO – “Sto bene fisicamente, non ho cambiato niente, sto lavorando come prima: rispetto alla passata stagione sto bene fisicamente, questa è l’unica differenza. Spero di continuare così”.