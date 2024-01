Via dalla Juve per oltre 20 milioni: c’è l’annuncio

La Juventus può ricevere un tesoretto grazie al calciatore definito il migliore della Serie A: affare da oltre 20 milioni

In campo questa sera contro il Lecce, la Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca della giusta opportunità. Giuntoli ha dichiarato più volte chiusa la sessione invernale della campagna trasferimenti per i bianconeri, ma in realtà dovesse presentarsi la giusta occasione la dirigenza non si tirerà indietro.

Intanto si lavora alle uscite con Kean che può finire in prestito all’Atletico Madrid. C’è però un altro calciatore che potrebbe regalare un tesoretto al club piemontese, anche se soltanto a fine stagione. Si parla di Arthur, centrocampista brasiliano in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

In viola l’ex Barcellona si è rilanciato, ma la società toscana ha difficoltà ad acquistarlo a titolo definitivo a causa dell’elevato ingaggio percepito dal calciatore. Di questo ha parlato il suo agente, Federico Pastorello, intervistato a ‘Radio Serie A’.

Il procuratore si è soffermato sulla stagione di Arthur alla corte di Italiano, ovviamente mostrando la propria soddisfazione per il rendimento.

Nel corso del suo intervento, Pastorello ha affermato: “Sono molto contento per Arthur. È stata brava la Fiorentina a cogliere l’opportunità. La Juve ha coperto una parte di stipendio per rilanciarlo e oggi Arthur è forse il miglior calciatore del campionato”.

Per quanto riguarda il futuro, il riscatto da parte della Fiorentina non sembra così semplice: “Il riscatto a 20 milioni? Direi anche più alto. È stato messo perché era giusto così, ma c’è anche il discorso stipendio che è fuori dai parametri dei viola”. Insomma tutto in divenire con la Juventus che potrebbe ritrovarsi un calciatore rinato e con una valutazione in rialzo.