Probabili formazioni Lecce-Juventus: senza Chiesa spazio a Yildiz, D’Aversa si affida a Krstovic

La corsa alla vetta della classifica, per la Juventus, riparte da Lecce. La ‘Signora’ e a quota 49 punti, a -2 dall’Inter, che non gioca questo fine settimana per via del calendario della Supercoppa. I salentini sono a 21 punti, in una zona relativamente tranquilla.

I bianconeri fanno visita ai giallorossi, che non stanno attraversando un buon momento di forma. L’ultima vittoria risale a un mese fa, poi tre sconfitte e un solo pareggio, a Cagliari.

La Juventus è chiamata alla lunga trasferta di Lecce. I bianconeri hanno la possibilità di sorpassare l’Inter in classifica, per questioni legate al calendario e agli impegni di Supercoppa. I nerazzurri domani saranno chiamati alla finale contro la Lazio. La ‘Signora’ fa visita al Lecce senza Federico Chiesa e Adrien Rabiot. Per l’attaccante italiano ancora problemi al ginocchio operato: si è riacutizzato il fastidio legato al trauma distorsivo-contusivo. Da valutare nei prossimi giorni. Il francese ha un fastidio al polpaccio e non si vogliono correre rischi, anche in vista della sfida di inizio febbraio proprio contro i nerazzurri.

In attacco, Kenan Yildiz affiancherà Dusan Vlahovic. Arek Milik è la soluzione che Massimiliano Allegri si tiene in panchina, unico cambio del reparto offensivo. Per il Lecce non ci sarà la freccia Lameck Banda, in Coppa d’Africa col suo Zambia, così come l’ex Hamza Rafia, impegnato con la Tunisia. In attacco mister D’Aversa si affida quindi a NiKola Krstovic, affiancato da Gabriel Strefezza e Rémi Oudin.

Lecce-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in TV

La sfida tra Lecce e Juventus, valevole per il 21° turno di Serie A – il secondo del girone di ritorno -, sarà trasmessoasu DAZN per gli abbonati. Fischio d’inizio alle ore 20:45, presso lo stadio “Via del Mare” di Lecce. Il match sarà diretta da Doveri, coadiuvato dagli assistenti Berti e Ricci. Il quarto uomo sarà Perenzoni. Al VAR saranno presenti Valeri e Abisso.

Di seguito le probabili formazioni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Banda, Dermaku, Rafia, Sansone, Touba

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri Squalificati: Fagioli, Pogba, Chiesa, Rabiot Indisponibili: Kean, De Sciglio

Il calendario di Lecce e Juventus

La ‘Signora’ dopo la gara in Salento per affrontare il Lecce al “Via del mare”, successivamente la banda di Allegri accoglierà poi l’Empoli tra le mura amiche. Quindi, poi, la grande sfida contro l’Inter a Milano. La settimana successiva, tra le mura amiche, la Juve accoglierà l’Empoli. Il Lecce dopo la Juve farà visita al Genoa, poi ci sarà la Fiorentina quindi la trasferta di Bologna.