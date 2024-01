“Non ha voluto giocare”: scoppia il caso di mercato

Il giocatore si rifiuta di giocare e resta in panchina: il direttore sportivo fa chiarezza sul caso di mercato

Era regolarmente in distinta, ma si è rifiutato di scendere in campo: scoppia il caso di mercato dopo la partita di campionato.

In casa Ternana scoppia il caso relativo a Salim Diakité. Il difensore franco-maliano classe 2000 non è sceso in campo nella partita vinta per 3-1 dalla Ternana ai danni del Cittadella nel match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. Una scelta che ha sorpreso, dato che il giocatore era regolarmente a disposizione di mister Roberto Breda e che finora ha giocato praticamente sempre tra campionato e Coppa Italia.

Non si è trattato di una scelta tecnica, né di un esclusione legata a una imminente cessione. Già, perché il difensore ex Teramo è al centro di molte voci di mercato che lo vorrebbero prossimo al trasferimento al Palermo. Sarebbe stato proprio il giocatore a rifiutarsi di scendere in campo come spiegato al termine della partita dal direttore sportivo degli umbri, Stefano Capozucca.

Ternana, scoppia il caso Diakitè: si rifiuta di scendere in campo

Al termine della delicata partita che la squadra di Breda ha vinto col risultato di 3-1 sul Cittadella, l’esperto dirigente de Le Fere è intervenuto in conferenza stampa, facendo chiarezza in merito alla situazione di Salim Diakité e alla sua esclusione dalla formazione scesa in campo contro i veneti ieri pomeriggio in una sfida importante e cruciale per la lotta salvezza del campionato cadetto.

“Ho sentito molte voci su Diakitè” ha esordito Capozucca il quale ha poi chiarito: “Non è assolutamente vero che è stato venduto”. Anzi, il direttore sportivo ex Cagliari ha svelato di aver “rifiutato due offerte da parte del Palermo” perché il club umbro “non vuole cederlo”. Dunque, ieri il giocatore si sarebbe “rifiutato di scendere in campo” ha spiegato Capozucca, il quale in merito a eventuali provvedimenti ha dichiarato: “Non lo so, ma sono stanco di essere insultato e infamato da qualche tifoso e da parte della stampa”.